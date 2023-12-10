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((ممتلكات)) تعلن انضمام اثنين من نخبة الكفاءات البحرينية إلـى فريق عملها

12/10/2023 11:30:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ (‬ممتلكات‭)‬،‭ ‬صندوق‭ ‬الثروة‭ ‬السيادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬تعيين‭ ‬خالد‭ ‬تقي‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المحلية‭ ‬وعيسى‭ ‬حسن‭ ‬مسيح‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المخاطر‭ ‬وهيكلة‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬مساعيها‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬لتعزيز‭ ‬فريق‭ ‬عملها،‭ ‬وذلك‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2024‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لممتلكات‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬انضمام‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬المتميزة‭ ‬لفريق‭ ‬عملنا،‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬المتواصل‭ ‬نحو‭ ‬جذب‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬والتي‭ ‬نؤمن‭ ‬بقدراتها‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬نمو‭ ‬محفظتنا‭ ‬ومواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬العوائد‭ ‬المستدامة‮»‬‭. ‬يتمتع‭ ‬خالد‭ ‬تقي‭ ‬بخبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الاستثماري،‭ ‬فقبيل‭ ‬انضمامه‭ ‬لممتلكات‭ ‬تدرج‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬‮«‬أصول‮»‬‭ ‬لتولي‭ ‬عدة‭ ‬مناصب‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاستثمار‭. ‬بدأ‭ ‬خالد‭ ‬حياته‭ ‬المهنية‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬خدمات‭ ‬الاستشارات‭ ‬في‭ ‬أرنست‭ ‬ويونغ،‭ ‬البحرين‭ ‬شارك‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬قطاعات‭ ‬متنوعة‭ ‬ومختلفة‭ ‬كالبنوك،‭ ‬والاتصالات،‭ ‬والعقارات،‭ ‬والبناء‭. ‬يحمل‭ ‬خالد‭ ‬درجة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬التجارة‭ ‬والعلوم‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬كونكورديا‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬ودرجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ديبول‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭. ‬يمتلك‭ ‬عيسى‭ ‬حسن‭ ‬مسيح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬المصرفية‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬والائتمان‭ ‬والالتزام‭. ‬قبيل‭ ‬انضمامه‭ ‬لممتلكات‭ ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬ ‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬لدى‭ ‬مصرف‭ ‬السلام،‭ ‬بنك‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬آي،‭ ‬وبنك‭ ‬الخليج‭ ‬المتحد،‭ ‬وبيت‭ ‬التمويل‭ ‬الخليجي،‭ ‬وهو‭ ‬حالياً‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭. ‬يحمل‭ ‬عيسى‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬مع‭ ‬مرتبة‭ ‬الشرف‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ديبول‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وبكالوريوس‭ ‬التجارة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬كونكورديا‭ ‬في‭ ‬كندا،‭ ‬وهو‭ ‬أيضًا‭ ‬محلل‭ ‬مالي‭ ‬معتمد‭ (‬ CFA ‭) ‬ومدير‭ ‬مخاطر‭ ‬محترف‭ (‬ PRM ‭).‬

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