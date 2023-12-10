المهندس العباسي يشارك في جلسة حوارية بمنتدى ((جيبكا)) للشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بحضور أكثر من 400 شاب وشابة شارك المهندس ياسر عبدالرحيم العباسي، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، في الدورة الثانية من منتدى جيبكا للشباب، والتي انطلقت فعالياتها على هامش الدورة السابعة عشر للمنتدى السنوي للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» الذي استضافته شركة قطر للطاقة في العاصمة القطرية، الدوحة خلال الفترة من 4 لغاية 6 ديسمبر 2023.
وقد جاءت مشاركة المهندس العباسي في الحلقة النقاشية لمجلس الشباب، والتي أقيمت يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر وذلك تحت عنوان «إطلاق العنان لإمكانات رأس المال البشري من أجل مستقبل مستدام للصناعة الكيميائية» حيث تعرّف الحضور على رحلة الصناعة الكيماوية في المنطقة الخليجية.
وبالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة شارك في الجلسة الحوارية كل من الدكتور محمد الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبتروكيماويات «قابكو»، وهزيم السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج إلى جانب هلال الخروصي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والتحويلية في « OQ » العمانية.
وأٌقيم مؤتمر «جيبكا» هذا العام تحت شعار «توظيف الكيمياء لتحقيق التحول المؤثر» وشهد مناقشة العديد من المواضيع المهمة منها التحول إلى الطاقة النظيفة ودور الصناعة الكيماوية في تحقيق الاستدامة وتطوير الصناعة، بالإضافة إلى مناقشة مستقبل التجارة وآفاق الاقتصاد العالمي، والابتكار. وقد شارك في المؤتمر نخبة من القادة والمدراء التنفيذيين في قطاع الكيماويات من شتى أنحاء العالم والمنطقة، وبحضور أكثر من 2 , 500 مشارك يمثلون شريحة واسعة من هذا القطاع الاستراتيجي.
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