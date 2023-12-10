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المهندس العباسي يشارك في جلسة حوارية بمنتدى ((جيبكا)) للشباب

12/10/2023 11:30:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بحضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬شاب‭ ‬وشابة‭ ‬شارك‭ ‬المهندس‭ ‬ياسر‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬العباسي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات،‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬جيبكا‭ ‬للشباب،‭ ‬والتي‭ ‬انطلقت‭ ‬فعالياتها‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الدورة‭ ‬السابعة‭ ‬عشر‭ ‬للمنتدى‭ ‬السنوي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الخليجي‭ ‬للبتروكيماويات‭ ‬والكيماويات‭ ‬‮«‬جيبكا‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬شركة‭ ‬قطر‭ ‬للطاقة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية،‭ ‬الدوحة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬لغاية‭ ‬6‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭.‬

وقد‭ ‬جاءت‭ ‬مشاركة‭ ‬المهندس‭ ‬العباسي‭ ‬في‭ ‬الحلقة‭ ‬النقاشية‭ ‬لمجلس‭ ‬الشباب،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الموافق‭ ‬4‭ ‬ديسمبر‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬إطلاق‭ ‬العنان‭ ‬لإمكانات‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مستقبل‭ ‬مستدام‭ ‬للصناعة‭ ‬الكيميائية‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬تعرّف‭ ‬الحضور‭ ‬على‭ ‬رحلة‭ ‬الصناعة‭ ‬الكيماوية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخليجية‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬الملا،‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬قطر‭ ‬للبتروكيماويات‭ ‬‮«‬قابكو‮»‬،‭ ‬وهزيم‭ ‬السويدي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بروج‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬هلال‭ ‬الخروصي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشؤون‭ ‬التجارية‭ ‬والتحويلية‭ ‬في‭ ‬‮«‬ OQ ‮»‬‭ ‬العمانية‭.‬

وأٌقيم‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬جيبكا‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬توظيف‭ ‬الكيمياء‭ ‬لتحقيق‭ ‬التحول‭ ‬المؤثر‮»‬‭ ‬وشهد‭ ‬مناقشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المهمة‭ ‬منها‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬ودور‭ ‬الصناعة‭ ‬الكيماوية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬وتطوير‭ ‬الصناعة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬مستقبل‭ ‬التجارة‭ ‬وآفاق‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي،‭ ‬والابتكار‭. ‬وقد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬والمدراء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الكيماويات‭ ‬من‭ ‬شتى‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬والمنطقة،‭ ‬وبحضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2 ‭,‬ 500‭ ‬مشارك‭ ‬يمثلون‭ ‬شريحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الاستراتيجي‭.‬

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