((النفط والبيئة)) يشارك في افتتاح منصة الأرض ((EARTH)) الرقمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬منصة‭ ‬الأرض‭ ‬‮«‬ EARTH ‮»‬‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬سهيل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المزروعي‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬ومسؤولي‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬وأصحاب‭ ‬الاختصاص،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬‮«‬ COP 28‮»‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دبي‭ ‬بالإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

واطلع‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬وزارة‭ ‬الطاقة‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬على‭ ‬نبذة‭ ‬تعريفية‭ ‬حول‭ ‬منصة‭ ‬الأرض‭ ‬‮«‬ EARTH ‮»‬‭ ‬الرقمية،‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬متخصصة‭ ‬تُعنى‭ ‬بتوفير‭ ‬نظام‭ ‬شامل‭ ‬يقيس‭ ‬خمسة‭ ‬محاور‭ ‬رئيسة‭ ‬وهي‭: ‬الاقتصاد،‭ ‬والتكيف‭ ‬والمرونة،‭ ‬وخفض‭ ‬الانبعاثات،‭ ‬والتحول‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة،‭ ‬والصحة‭ ‬في‭ ‬لوحة‭ ‬تحكم‭ ‬متكاملة‭ ‬تضم‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬حديثة‭ ‬وشاملة،‭ ‬وتمكّن‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬الاطلاع‭ ‬المباشر‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬البيانات‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬سرعة‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬وسهولة‭ ‬متابعة‭ ‬مراحل‭ ‬الإنجاز‭ ‬ومعرفة‭ ‬مدى‭ ‬تحقيق‭ ‬المستهدفات‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الإنجازات‭ ‬البيئية‭ ‬والاقتصادية‭.‬

وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬بالجهود‭ ‬والمبادرات‭ ‬الريادية‭ ‬التي‭ ‬تضطلع‭ ‬بها‭ ‬حكومة‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توظيف‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬العمل‭ ‬المناخي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدراتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬جمع‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الأخضر،‭ ‬والتكيف‭ ‬مع‭ ‬تداعيات‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬وخفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الشؤون‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالأمن‭ ‬المناخي‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأهمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تبادل‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬الدقيقة‭ ‬والعلمية‭ ‬المرتكزة‭ ‬على‭ ‬الحقائق‭ ‬والأرقام،‭ ‬وتعزيز‭ ‬منهجية‭ ‬إعداد‭ ‬الخطط‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬المناخي‭ ‬والعمل‭ ‬البيئي‭ ‬وتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬