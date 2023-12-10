((النفط والبيئة)) يشارك في افتتاح منصة الأرض ((EARTH)) الرقمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شارك الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في افتتاح منصة الأرض « EARTH » الرقمية التي أطلقها سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية وأصحاب الاختصاص، على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ « COP 28»في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
واطلع وزير النفط والبيئة خلال حفل الافتتاح الذي نظمته وزارة الطاقة والبنية التحتية على نبذة تعريفية حول منصة الأرض « EARTH » الرقمية، وهي منصة متخصصة تُعنى بتوفير نظام شامل يقيس خمسة محاور رئيسة وهي: الاقتصاد، والتكيف والمرونة، وخفض الانبعاثات، والتحول في قطاع الطاقة، والصحة في لوحة تحكم متكاملة تضم قاعدة بيانات حديثة وشاملة، وتمكّن صناع القرار من الاطلاع المباشر على تلك البيانات مما يتيح سرعة اتخاذ القرارات وسهولة متابعة مراحل الإنجاز ومعرفة مدى تحقيق المستهدفات والاطلاع على مختلف الإنجازات البيئية والاقتصادية.
وأشاد وزير النفط والبيئة بالجهود والمبادرات الريادية التي تضطلع بها حكومة دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في مجال توظيف التحول الرقمي في خدمة العمل المناخي، وتعزيز قدراتها في مجال جمع وتحليل البيانات الخاصة بالاقتصاد الأخضر، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ، وخفض الانبعاثات وغيرها من الشؤون المرتبطة بالأمن المناخي والحفاظ على البيئة، منوهاً بأهمية الاستفادة من تبادل التجارب والخبرات، من أجل دعم اتخاذ القرارات الدقيقة والعلمية المرتكزة على الحقائق والأرقام، وتعزيز منهجية إعداد الخطط الاستراتيجية في مجال الأمن المناخي والعمل البيئي وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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