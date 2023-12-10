وزير الصناعة والتجارة يترأس أعمال الاجتماع الـ56 للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ترأس‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬السادس‭ ‬والخمسين‭ ‬للّجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمواصفات‭ ‬والمقاييس،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬ممثلي‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬المعنيين‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬كافة‭ ‬الأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمواصفات‭ ‬والمقاييس‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المؤسسات‭ ‬كافة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬آليات‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬وبالأخص‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬ومجالات‭ ‬التقييس‭ ‬المختلفة‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬693‭ ‬مواصفات‭ ‬قياسية‭ ‬اختيارية‭ ‬و15‭ ‬لائحة‭ ‬فنية‭ ‬خليجية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأغذية‭ ‬والزراعة‭ ‬وقطاع‭ ‬النفط‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استكملت‭ ‬اللجان‭ ‬الفنية‭ ‬المختصة‭ ‬التابعة‭ ‬للجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمواصفات‭ ‬والمقاييس‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬ملاءمتها‭ ‬للتطبيق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬واستكمال‭ ‬الإخطار‭ ‬عنها‭ ‬لدى‭ ‬منظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬تلبية‭ ‬لمتطلبات‭ ‬اتفاقية‭ ‬إزالة‭ ‬العوائق‭ ‬الفنية‭ ‬أمام‭ ‬التجارة‭ ‬التابعة‭ ‬لمنظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬استعراض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬تحديث‭ ‬اللائحة‭ ‬الفنية‭ ‬الخاصة‭ ‬بكفاءة‭ ‬طاقة‭ ‬منتجات‭ ‬الإنارة‭ ‬وطنياً،‭ ‬وتكمن‭ ‬أهمية‭ ‬اللائحة‭ ‬في‭ ‬الاستيفاء‭ ‬بالالتزامات‭ ‬الوطنية‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬وكونه‭ ‬إحدى‭ ‬المبادرات‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لكفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬ NEEAP ‭. ‬وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المواصفات‭ ‬واللوائح‭ ‬الفنية‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أساسيات‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية،‭ ‬وتحرص‭ ‬اللجان‭ ‬الفنية‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬دراسة‭ ‬تبني‭ ‬واعتماد‭ ‬مشاريع‭ ‬المواصفات‭ ‬واللوائح‭ ‬الفنية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬الاستناد‭ ‬على‭ ‬المراجع‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬إعدادها،‭ ‬لضمان‭ ‬حماية‭ ‬التاجر‭ ‬والصانع‭ ‬والمستهلك‭ ‬ولتحقيق‭ ‬التوافق‭ ‬والانسجام‭ ‬فيها‭ ‬بهدف‭ ‬تسهيل‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والدول‭ ‬الأخرى‭.‬