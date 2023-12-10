ملتقى الشباب وريادة الأعمال يختتم أعماله بعدد من التوصيات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اختتم‭ ‬ملتقى‭ ‬الشباب‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬2023‭ ‬أعماله‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬أبرزها‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬اهتمام‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتكثيف‭ ‬المناهج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬تامة‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬ينشئون‭ ‬بها‭ ‬أعمالهم‭ ‬الخاصة،‭ ‬وفق‭ ‬الأسس‭ ‬الصحيحة‭ ‬ماليا‭ ‬وإداريا،‭ ‬وفي‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الجمهور،‭ ‬ومع‭ ‬المؤسسات‭ ‬التمويلية‭ ‬ومع‭ ‬الجهات‭ ‬الإعلامية‭ ‬التي‭ ‬تساعدهم‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬لمنتجاتهم‭ ‬الخاصة،‭ ‬كما‭ ‬خرج‭ ‬الملتقى‭ ‬بدعوة‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬صحف‭ ‬وإذاعة‭ ‬وتلفزيون‭ ‬ووكالة‭ ‬أنباء‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬جرعات‭ ‬التثقيف‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والمالي‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬هنالك‭ ‬برامج‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬تنشئة‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬حب‭ ‬العمل‭ ‬والانتاج‭.‬

وكان‭ ‬ملتقى‭ ‬الشباب‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬2023م‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬لمدة‭ ‬يومين‭ ‬نظمته‭ ‬مؤسسة‭ ‬شباب‭ ‬العالم‭ ‬الدولية‭ ‬بمقر‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬البسيتين،‭ ‬وحظي‭ ‬الملتقى‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي‭ ‬وشراكة‭ ‬إستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬ترويج‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬التابع‭ ‬لمنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭(‬اليونيدو‭) ‬ورعاية‭ ‬رسمية‭ ‬من‭ ‬الناشري‭ ‬للمحاماة‭ ‬والاستشارات‭ ‬القانونية‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬قال‭ ‬ثائر‭ ‬مصطفى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬مؤسسة‭ ‬شباب‭ ‬العالم‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬كلنا‭ ‬سعادة‭ ‬غامرة‭ ‬بنجاح‭ ‬أعمال‭ ‬ملتقى‭ ‬الشباب‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬2023م‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬زاخرا‭ ‬بالندوات‭ ‬والمحاضرات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬والحلقات‭ ‬النقاشية‭ ‬التي‭ ‬وجهت‭ ‬في‭ ‬مجملها‭ ‬للشباب‭ ‬بتركيز‭ ‬على‭ ‬موضوع‭ ‬الملتقى‭ ‬وهو‭ ‬الشباب‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬وقد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الملتقى‭ ‬لفيف‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والاستشاريين‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالشباب‭

‬تتطرق‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬قصص‭ ‬نجاح‭ ‬رُواد‭ ‬الأعمال‭ ‬عبر‭ ‬مشاريع‭ (‬اليونيدو‭) ‬وإستراتيجيات‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬العمل،‭ ‬وتأسيس‭ ‬العمل‭ ‬الخاص،‭ ‬وتقييم‭ ‬المخاطر‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬وأهمية‭ ‬التسويق‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬للملتقى‭ ‬قدمت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬ذات‭ ‬الأهمية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬وأصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬دور‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬وحماية‭ ‬الملكية‭ ‬الفكرية‭ ‬والتطبيقات‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وحماية‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬والجرائم‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ودور‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال،‭ ‬والصحة‭ ‬النفسية‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‮»‬‭.‬