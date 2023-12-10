ملتقى الشباب وريادة الأعمال يختتم أعماله بعدد من التوصيات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختتم ملتقى الشباب وريادة الأعمال 2023 أعماله بعدد من التوصيات أبرزها الدعوة إلى اهتمام مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين بتكثيف المناهج الأكاديمية التي تجعل الشباب على دراية تامة بالطريقة التي ينشئون بها أعمالهم الخاصة، وفق الأسس الصحيحة ماليا وإداريا، وفي التعامل مع الجمهور، ومع المؤسسات التمويلية ومع الجهات الإعلامية التي تساعدهم في الترويج لمنتجاتهم الخاصة، كما خرج الملتقى بدعوة وسائل الإعلام في البحرين من صحف وإذاعة وتلفزيون ووكالة أنباء من زيادة جرعات التثقيف الاقتصادي والمالي بحيث تكون هنالك برامج متخصصة في تنشئة الأجيال الجديدة على حب العمل والانتاج.
وكان ملتقى الشباب وريادة الأعمال 2023م في نسخته الثانية الذي استمر لمدة يومين نظمته مؤسسة شباب العالم الدولية بمقر مجلس المحرق البلدي في البسيتين، وحظي الملتقى برعاية كريمة من مجلس المحرق البلدي وشراكة إستراتيجية مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مملكة البحرين(اليونيدو) ورعاية رسمية من الناشري للمحاماة والاستشارات القانونية. وفي هذا السياق قال ثائر مصطفى الرئيس التنفيذي مؤسسة شباب العالم الدولية «كلنا سعادة غامرة بنجاح أعمال ملتقى الشباب وريادة الأعمال 2023م والذي كان زاخرا بالندوات والمحاضرات وورش العمل والحلقات النقاشية التي وجهت في مجملها للشباب بتركيز على موضوع الملتقى وهو الشباب وريادة الأعمال، وقد شارك في أعمال الملتقى لفيف من الخبراء والاستشاريين في الكثير من المجالات المرتبطة بالشباب
تتطرق في اليوم الأول إلى قصص نجاح رُواد الأعمال عبر مشاريع (اليونيدو) وإستراتيجيات وضع خطة العمل، وتأسيس العمل الخاص، وتقييم المخاطر وريادة الأعمال في الشركات الصغيرة وأهمية التسويق الإلكتروني لرواد الأعمال، أما في اليوم الثاني للملتقى قدمت العديد من الفعاليات ذات الأهمية بالنسبة لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة، من أبرزها دور الإعلام في ريادة الأعمال، وحماية الملكية الفكرية والتطبيقات والذكاء الاصطناعي، وحماية المستثمرين من المخالفات والجرائم الإلكترونية، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم رواد الأعمال، والصحة النفسية لرواد الأعمال».
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