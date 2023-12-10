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((جامعة الخليج العربي)) تشارك في مؤتمر الأطراف 28

12/10/2023 11:30:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شاركت‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬28‭ (‬ COP 28‭) ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭. ‬مثّل‭ ‬الجامعة‭ ‬أستاذ‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬ومنسق‭ ‬برنامج‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬بكلية‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬وليد‭ ‬خليل‭ ‬زباري،‭ ‬متحدثا‭ ‬رئيسا‭ ‬لجلسة‭ ‬خاصة‭ ‬عقدت‭ ‬بمقر‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬حول‭ ‬قضية‭ ‬‮«‬الأمن‭ ‬المائي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‮»‬‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬ترابط‭ ‬أمن‭ ‬المياه‭ ‬والغذاء‭ ‬والطاقة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬زباري‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬مفهوم‭ ‬الأمن‭ ‬المائي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬وأبعاده‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬استدامة‭ ‬إمداد‭ ‬المياه‭ ‬بالكمية‭ ‬والنوعية‭ ‬المطلوبة‭ ‬للقطاعات‭ ‬المستهلكة‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الطوارئ،‭ ‬وإنما‭ ‬كذلك‭ ‬الأبعاد‭ ‬المتعلقة‭ ‬بكفاءة‭ ‬الإمداد‭ ‬والاستخدام‭ ‬وتقليل‭ ‬الفواقد،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬الأعلى‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬المياه،‭ ‬وعدم‭ ‬الإضرار‭ ‬بالبيئات‭ ‬المعتمدة‭ ‬على‭ ‬المياه،‭ ‬مستعرضاً‭ ‬أهم‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬المائي‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬نضوب‭ ‬المياه‭ ‬الجوفية‭ ‬السريع،‭ ‬والتكاليف‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والبيئية‭ ‬المتزايدة‭ ‬لتوفير‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬التحلية،‭ ‬والفرص‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الضائعة‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الاستخدام‭ ‬الكلي‭ ‬لمياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬المعالجة‭ ‬تحت‭ ‬ظروف‭ ‬الندرة‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬والمخاطر‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬محطات‭ ‬التحلية‭ ‬جراء‭ ‬تلوث‭ ‬مياه‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬والتأثيرات‭ ‬المتوقعة‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭ ‬التي‭ ‬ستؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬الإجهاد‭ ‬المائي‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭. ‬وأوصى‭ ‬الدكتور‭ ‬زباري‭ ‬بالتركيز‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬إدارة‭ ‬الطلب‭ ‬والكفاءة‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬تقنيات‭ ‬التحلية‭ ‬والمعالجة‭ ‬وزيادة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬وتحسين‭ ‬الحوكمة‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإطار‭ ‬المؤسسي‭ ‬والتشريعي،‭ ‬والرصد‭ ‬والمراقبة‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التخطيط‭ ‬المائي‭ ‬المتكامل‭. ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬جلسة‭ ‬خاصة‭ ‬أخرى،‭ ‬تحدث‭ ‬الدكتور‭ ‬وليد‭ ‬زياري‭ ‬حول‭ ‬‮«‬حوكمة‭ ‬المياه‭ ‬غير‭ ‬التقليدية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬الجلسة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬دور‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬غير‭ ‬التقليدية‭ ‬للتكيف‭ ‬مع‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‮»‬‭ ‬نظمتها‭ ‬منظمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬28‭ (‬ COP 28‭)‬،‭ ‬يتطرق‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬المياه‭ ‬غير‭ ‬التقليدية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬التحلية‭ ‬ومياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬المعالجة،‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬ليس‭ ‬للتكيف‭ ‬مع‭ ‬تأثيرات‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬فقط،‭ ‬وإنما‭ ‬كمصادر‭ ‬رئيسية‭ ‬سيتم‭ ‬الاعتماد‭ ‬عليها‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الندرة‭ ‬المائية‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬ومعدلات‭ ‬التحضر‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭. ‬هذا،‭ ‬ويناقش‭ ‬مفهوم‭ ‬‮«‬الاستدامة‮»‬‭ ‬لهذه‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬والذي‭ ‬يجب‭ ‬أخذه‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬شامل‭ ‬ينظر‭ ‬إلى‭ ‬استدامة‭ ‬نظام‭ ‬الإدارة‭ ‬لهذه‭ ‬المصادر‭ ‬المائية‭ ‬بحيث‭ ‬يشمل‭ ‬توطينها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لزيادة‭ ‬قيمتها‭ ‬المضافة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وتقليل‭ ‬تأثيراتها‭ ‬البيئية،‭ ‬وتقليل‭ ‬فواقد‭ ‬الإمداد‭ ‬لها،‭ ‬واستخدامها‭ ‬بالشكل‭ ‬الأمثل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الكفاءة‭ ‬والتدوير‭ ‬وإعادة‭ ‬الاستخدام‭. ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬يدير‭ ‬الدكتور‭ ‬زباري‭ ‬جلسة‭ ‬خاصة‭ ‬تنظمها‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬حول‭ ‬‮«‬أولويات‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬حول‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‮»‬،‭ ‬تعقد‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬ذاته‭.‬

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