((يوسف خليل المؤيد وأولاده)) تشارك في معرض يوم المهن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شاركت شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده في معرض المهن الذي أقيم في جامعة البحرين راعيا فضيا. وقام الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم بزيارة منصة شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، الذي استقطب المئات من الموظفين والمتدربين المحتملين.
وأتاح الحدث الذي استمر مدة ثلاثة أيام للطلاب والخريجين والباحثين عن عمل فرصة للقاء ممثلي الشركة والتقدم للوظائف في مختلف المجالات.
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