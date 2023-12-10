((يوسف خليل المؤيد وأولاده)) تشارك في معرض يوم المهن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شاركت‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬المهن‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬راعيا‭ ‬فضيا‭. ‬وقام‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بزيارة‭ ‬منصة‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده،‭ ‬الذي‭ ‬استقطب‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬والمتدربين‭ ‬المحتملين‭.‬

وأتاح‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬للطلاب‭ ‬والخريجين‭ ‬والباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬فرصة‭ ‬للقاء‭ ‬ممثلي‭ ‬الشركة‭ ‬والتقدم‭ ‬للوظائف‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬