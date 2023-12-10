((سوليدرتي البحرين)) تتعاون مع ((نيدوكي)) لتعزيز المسؤولية الاجتماعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت شركة سوليدرتي البحرين، إحدى كبريات شركات التأمين في مملكة البحرين وإحدى الشركات التابعة لمجموعة سوليدرتي القابضة، عن تعاونها مع شركة نيدوكي، الشركة المختصة بإدارة المخلفات والمزودة لخدمات التنظيف وإعادة التدوير في مملكة البحرين. وتهدف هذه الشراكة لنشر الوعي حول حماية البيئة وتعزيز ثقافة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وتؤكد سوليدرتي التزامها بتعزيز الشعور بالمسؤولية الفردية والمجتمعية من أجل المحافظة على البيئة وزيادة الوعي، علاوة على تطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية، وذلك إيمانًا منها بأهمية دورها الاستراتيجي في قطاع التأمين.
وتأتي هذه الشراكة ضمن برنامج « Simply Bottles » والذي سيمكّن للشركتين العمل على إعادة تدوير المخلفات، وإقامة ورش عمل متكاملة وأنشطة تعليمية وبرامج شاملة حول أهمية التوعية البيئية. وستركز هذه المبادرة بدايةً على نشر الوعي في ما يتعلق بالقضايا البيئية في مدارس البحرين بالتحديد، ومن ثم ستسعى لتكثيف جهودها بهدف زيادة الوعي في جميع أنحاء مملكة البحرين.
وتؤكد سوليدرتي عبر هذا التعاون التزامها الراسخ بتعزيز التوعية البيئية من خلال تسليط الضوء على أهمية حس المسؤولية الاجتماعية، والحد من الأضرار السلبية الناجمة عن التلوث، والتقليل من إنتاج المواد البلاستيكية التي تشكل ضرراً هائلاً على البيئة.
وفي حديثٍ حول هذه المناسبة صرّح محمد عواجي مساعد المدير العام لوحدة الدعم المؤسسي بشركة سوليدرتي البحرين قائلاً: «يسعدنا التعاون مع شركة نيدوكي ضمن هذه المبادرة الوطنية، حيث تأتي هذه الخطوة داعمةً لمساعينا الحثيثة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية. وتواصل سوليدرتي جهودها في اتخاذ دور أساسي وفعّال نحو التقليل من استهلاك البلاستيك، وإبراز النتائج الإيجابية لمثل هذه المبادرات».
وأضاف عواجي: «نتطلع لطرح المزيد من المبادرات البيئية بما يتوافق مع استراتيجية سوليدرتي البحرين بتنمية المسؤولية الاجتماعية. كما نسعى أيضاً للارتقاء بدور القطاع الخاص في الاستدامة البيئية لزيادة الوعي المجتمعي وتشجيع الأفراد على التخلص من المخلفات بصورة آمنة».
ومن جانبه علق ناصر مطر مدير نيدوكي حول هذه الشراكة قائلاً: «سعداء بشراكتنا مع سوليدرتي كراعٍ حصري لبرنامجنا التعليمي Simply bottles ضمن مبادرة DGrade . حيث تتماشى استراتيجية سوليدرتي مع مبادرتنا المتمثلة في زيادة وعي شبابنا في عمليات إعادة التدوير وإدارة النفايات، كما نتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى تغيير إيجابي في مملكتنا الغالية».
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