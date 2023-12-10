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((سوليدرتي البحرين)) تتعاون مع ((نيدوكي)) لتعزيز المسؤولية الاجتماعية

12/10/2023 11:30:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين،‭ ‬إحدى‭ ‬كبريات‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وإحدى‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬القابضة،‭ ‬عن‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬نيدوكي،‭ ‬الشركة‭ ‬المختصة‭ ‬بإدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬والمزودة‭ ‬لخدمات‭ ‬التنظيف‭ ‬وإعادة‭ ‬التدوير‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬لنشر‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭.‬

وتؤكد‭ ‬سوليدرتي‭ ‬التزامها‭ ‬بتعزيز‭ ‬الشعور‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الفردية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬وزيادة‭ ‬الوعي،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬مبادرات‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وذلك‭ ‬إيمانًا‭ ‬منها‭ ‬بأهمية‭ ‬دورها‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬ Simply ‭ ‬ Bottles ‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬سيمكّن‭ ‬للشركتين‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬المخلفات،‭ ‬وإقامة‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬متكاملة‭ ‬وأنشطة‭ ‬تعليمية‭ ‬وبرامج‭ ‬شاملة‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬التوعية‭ ‬البيئية‭. ‬وستركز‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬بدايةً‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالقضايا‭ ‬البيئية‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬البحرين‭ ‬بالتحديد،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬ستسعى‭ ‬لتكثيف‭ ‬جهودها‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

وتؤكد‭ ‬سوليدرتي‭ ‬عبر‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬التزامها‭ ‬الراسخ‭ ‬بتعزيز‭ ‬التوعية‭ ‬البيئية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬حس‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬الأضرار‭ ‬السلبية‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬التلوث،‭ ‬والتقليل‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬المواد‭ ‬البلاستيكية‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬ضرراً‭ ‬هائلاً‭ ‬على‭ ‬البيئة‭.‬

وفي‭ ‬حديثٍ‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرّح‭ ‬محمد‭ ‬عواجي‭ ‬مساعد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لوحدة‭ ‬الدعم‭ ‬المؤسسي‭ ‬بشركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬نيدوكي‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬داعمةً‭ ‬لمساعينا‭ ‬الحثيثة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬بالقضايا‭ ‬البيئية‭. ‬وتواصل‭ ‬سوليدرتي‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬دور‭ ‬أساسي‭ ‬وفعّال‭ ‬نحو‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬استهلاك‭ ‬البلاستيك،‭ ‬وإبراز‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬عواجي‭: ‬‮«‬نتطلع‭ ‬لطرح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬البيئية‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬بتنمية‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭. ‬كما‭ ‬نسعى‭ ‬أيضاً‭ ‬للارتقاء‭ ‬بدور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬لزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬وتشجيع‭ ‬الأفراد‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬المخلفات‭ ‬بصورة‭ ‬آمنة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬علق‭ ‬ناصر‭ ‬مطر‭ ‬مدير‭ ‬نيدوكي‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬سعداء‭ ‬بشراكتنا‭ ‬مع‭ ‬سوليدرتي‭ ‬كراعٍ‭ ‬حصري‭ ‬لبرنامجنا‭ ‬التعليمي‭ ‬ Simply ‭ ‬ bottles ‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرة‭ ‬ DGrade ‭. ‬حيث‭ ‬تتماشى‭ ‬استراتيجية‭ ‬سوليدرتي‭ ‬مع‭ ‬مبادرتنا‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬وعي‭ ‬شبابنا‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬إعادة‭ ‬التدوير‭ ‬وإدارة‭ ‬النفايات،‭ ‬كما‭ ‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‮»‬‭.‬

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