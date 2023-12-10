((ألبا)) تطلق حملة ((السلامة.. منكم وإليكم))تركز على أهمية تعزيز جوانب السلامة والحفاظ على سلامة الموظفين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أطلقت شركة ألمنيوم البحرين (البا) امس، الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023، حملتها المبسطة للسلامة والصحة بعنوان «السلامة.. منكم وإليكم»، والتي تركز على أهمية تعزيز التواصل من الموظفين إلى قيادة الشركة فيما يتعلق بجوانب السلامة وبحث التحديات المرتبطة بفصل الشتاء في جميع مراحل العملية الإنتاجية.
تقام الحملة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام تحت رعاية الرئيس التنفيذي علي البقالي، حيث تضم زيارات السلامة من كبار المسؤولين بالشركة للتحدث مع الموظفين وعمال المقاولين في مختلف المواقع التشغيلية، بالإضافة إلى المحاضرات التوعوية التي يقدمها عدد من الموظفين غير الإشرافيين وعمال المقاولين حول العديد من الموضوعات، ومن بينها إصابات اليدين، مناولة المعدن المنصهر، والمخاطر الكهربائية.
وتعكس هذه الحملة، التي تقام بعد الإنجاز المرحلي الذي حققته الشركة مؤخرًا بإكمال 11 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت، التزام الشركة بالحفاظ على سلامة وصحة جميع الموظفين وعمال المقاولين بالشركة.
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