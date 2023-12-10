((ألبا)) تطلق حملة ((السلامة.. منكم وإليكم))تركز على أهمية تعزيز جوانب السلامة والحفاظ على سلامة الموظفين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أطلقت‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬البا‭) ‬امس،‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬10‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬حملتها‭ ‬المبسطة‭ ‬للسلامة‭ ‬والصحة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬السلامة‭.. ‬منكم‭ ‬وإليكم‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬إلى‭ ‬قيادة‭ ‬الشركة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بجوانب‭ ‬السلامة‭ ‬وبحث‭ ‬التحديات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بفصل‭ ‬الشتاء‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مراحل‭ ‬العملية‭ ‬الإنتاجية‭.‬

تقام‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬علي‭ ‬البقالي،‭ ‬حيث‭ ‬تضم‭ ‬زيارات‭ ‬السلامة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالشركة‭ ‬للتحدث‭ ‬مع‭ ‬الموظفين‭ ‬وعمال‭ ‬المقاولين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواقع‭ ‬التشغيلية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المحاضرات‭ ‬التوعوية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬غير‭ ‬الإشرافيين‭ ‬وعمال‭ ‬المقاولين‭ ‬حول‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬إصابات‭ ‬اليدين،‭ ‬مناولة‭ ‬المعدن‭ ‬المنصهر،‭ ‬والمخاطر‭ ‬الكهربائية‭.‬

وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الحملة،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بعد‭ ‬الإنجاز‭ ‬المرحلي‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬الشركة‭ ‬مؤخرًا‭ ‬بإكمال‭ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬ساعة‭ ‬عمل‭ ‬آمنة‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬إصابات‭ ‬مضيعة‭ ‬للوقت،‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬وصحة‭ ‬جميع‭ ‬الموظفين‭ ‬وعمال‭ ‬المقاولين‭ ‬بالشركة‭.‬