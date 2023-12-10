البحرين وكوريا الجنوبية تتعاونان في المجال البيئي والتنمية المستدامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
وقعت مملكة البحرين مذكرة تفاهم مع جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة يتم بموجبها تعزيز التعاون بين الدولتين الصديقتين في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وبما يدعم جهود البلدين الحثيثة في تحقيق التزاماتهم البيئية وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووقع الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ مذكرة التفاهم مع الدكتورة هان هوا جين وزيرة البيئة في جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة، على هامش مشاركة وزير النفط والبيئة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 المنعقد في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وتوفير فرص نوعية مناسبة لتبادل المعلومات والتكنولوجيا والخبرات في مجال البيئة والقيام بأنشطة تعاونية في المجالات البيئية والمناخية وتبادل الزيارات وفرص التدريب، بالإضافة إلى التعاون في مجال إدارة المخلفات، والسياسات والبرامج الاستراتيجية، وحماية التنوع الحيوي، وتغير المناخ، وجودة الهواء، وإدارة جودة المياه، ورفع مستوى التثقيف والوعي البيئي. وقد أشاد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه بالعلاقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين بجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة وما تشهده من تعاون مضطرد في مختلف المجالات ومنها الشؤون البيئية والمناخية، مؤكداً أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس اهتمام البلدين وحرصهما على الدفع بالتعاون الثنائي بين البلدين نحو آفاق أرحب، وبما يسهم في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتطلعات البيئية المنشودة عبر الابتكار والتعاون والاستخدام الأمثل للموارد.
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