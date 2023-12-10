البحرين وكوريا الجنوبية تتعاونان في المجال البيئي والتنمية المستدامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

وقعت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬الصديقة‭ ‬يتم‭ ‬بموجبها‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الدولتين‭ ‬الصديقتين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وبما‭ ‬يدعم‭ ‬جهود‭ ‬البلدين‭ ‬الحثيثة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التزاماتهم‭ ‬البيئية‭ ‬وتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

ووقع‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬مع‭ ‬الدكتورة‭ ‬هان‭ ‬هوا‭ ‬جين‭ ‬وزيرة‭ ‬البيئة‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬الصديقة،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركة‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬ COP 28‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دبي‭ ‬بالإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

وتهدف‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬نوعية‭ ‬مناسبة‭ ‬لتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والخبرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البيئة‭ ‬والقيام‭ ‬بأنشطة‭ ‬تعاونية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬البيئية‭ ‬والمناخية‭ ‬وتبادل‭ ‬الزيارات‭ ‬وفرص‭ ‬التدريب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات،‭ ‬والسياسات‭ ‬والبرامج‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬وحماية‭ ‬التنوع‭ ‬الحيوي،‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ،‭ ‬وجودة‭ ‬الهواء،‭ ‬وإدارة‭ ‬جودة‭ ‬المياه،‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬التثقيف‭ ‬والوعي‭ ‬البيئي‭. ‬وقد‭ ‬أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬بالعلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بجمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬الصديقة‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬مضطرد‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬ومنها‭ ‬الشؤون‭ ‬البيئية‭ ‬والمناخية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬يعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬البلدين‭ ‬وحرصهما‭ ‬على‭ ‬الدفع‭ ‬بالتعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والتطلعات‭ ‬البيئية‭ ‬المنشودة‭ ‬عبر‭ ‬الابتكار‭ ‬والتعاون‭ ‬والاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬للموارد‭.‬