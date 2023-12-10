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قتلى وجرحى في هجوم استهدف موكب للصليب الأحمر في السودان

12/10/2023 11:29:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الجيش السوداني عن وقوع إصابات بين ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر جراء تعرض موكبهم لإطلاق نار أثناء قيامهم بإجلاء مدنيين، بينهم أجانب من كنيسة في العاصمة الخرطوم.
وقال مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش الجيش السوداني، في بيان، إنه «بمبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر اتفقت القوات المسلحة مع ممثلي المنظمة الدولية على إخلاء مدنيين من بينهم أجانب من جنسيات مختلفة كانوا متواجدين بكنيسة القديسة مريم في منطقة الشجرة بالخرطوم».
وأضاف البيان أن إجراءات التنسيق مع المنظمة الدولية تضمنت تحديد خط السير، مشيرا إلى أن ممثلي المنظمة الدولية لم يلتزموا بذلك وقاموا بمخالفة خط السير المتفق عليه تماما.
وتابع أن «موكب ممثلي المنظمة حضر برفقة عربة مسلحة تتبع للمتمردين (قوات الدعم السريع) وعليها طاقم مدفع رشاش قامت بالتقرب من مواقعنا الدفاعية، مما أدى إلى تعرض الموكب لإطلاق النار وحدوث عدد من الإصابات بين ممثلي المنظمة».
وأعرب الجيش السوداني عن أسفه للحادث الذي وقع نتيجة «عدم التزام ممثلي المنظمة بنقاط التنسيق التي تم الاتفاق عليها».
وأكد الجيش التزام القاطع بالتعاون مع جميع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، مشددا على ضرورة التقيد بأي ترتيبات مسبقة يجري الاتفاق حولها لتفادي كل ما من شأنه أن يعرض حياة المعنيين للخطر.
في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع، في بيان، الجيش السوداني بتنفيذ هجوم على موكب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقالت «الدعم السريع» في بيانها إن الحادث أدى إلى سقوط قتيلين وجرحى.
من جهتها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إنها شعرت بالصدمة والفزع من الهجوم المتعمد على قافلة إنسانية في الخرطوم.
وأوضحت أن الهجوم على موكب الصليب الأحمر«أدى لمقتل شخصين وإصابة 7 بينهم 3 من موظفيه».

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