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إيكواس تتفاوض مع عسكر النيجر على العودة للمسار الديموقراطي

12/10/2023 11:29:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إنها شكلت لجنة من ثلاثة زعماء للتفاوض مع المجلس العسكري في النيجر بشأن الانتقال إلى الحكم الديموقراطي ودراسة تخفيف العقوبات.
وفي ختام قمتها السنوية التي انعقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا، قررت «إيكواس» تشكيل لجنة من زعماء: توغو وسيراليون وبنين للتواصل مع المجلس العسكري في النيجر بهدف الاتفاق على «خارطة طريق انتقالية قصيرة» والعمل «نحو استعادة النظام الدستوري بسرعة».
وقالت المجموعة في البيان الختامي لقمتها «بناء على نتائج محادثات لجنة رؤساء الدول مع المجلس العسكري في النيجر، ستخفف المجموعة تدريجيا العقوبات المفروضة على النيجر».
وأضافت انه إذا لم يلتزم المجلس العسكري بنتائج المحادثات، فسيتم الإبقاء على العقوبات، وهو ما يتضمن إمكانية استخدام القوة.
وفي 26 يوليو الماضي، نفذ الجيش النيجري انقلابا أبيض أطاح فيه نظام الرئيس محمد بازوم الذي وضع مذاك رهن الإقامة الجبرية.
وتدعو «إسكواس» إلى عودة بازوم فورا إلى السلطة، لكن حكام النيجر أبقوا الرئيس المخلوع رهن الاحتجاز واقترحوا فترة انتقالية تصل إلى ثلاث سنوات قبل تسليم السلطة للمدنيين.

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