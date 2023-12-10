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مجتمع الأعمال الأميركي يزداد تأييدا لنيكي هايلي في سعيها للفوز بالانتخابات الرئاسية

12/10/2023 11:29:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يبدي عدد متزايد من قادة الأعمال الأميركيين دعمهم للحاكمة السابقة لولاية كارولاينا الجنوبية نيكي هايلي لتكون مرشحة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024، معتبرين إياها أكثر توازنا من منافسها دونالد ترامب وأكثر ملاءمة لمصالحهم التجارية من الرئيس الديموقراطي جو بايدن الطامح لولاية ثانية.
وقال رئيس مجلس إدارة مصرف «جي بي مورغان» جايمي ديمون الذي يعد أحد أقوى الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة «حتى لو أنكم ديموقراطيون ليبراليون، فأنا أحضكم على مساعدة نيكي هايلي أيضا. اذهبوا إلى خيار على الجانب الجمهوري يكون أفضل من ترامب».
وطيلة الشهر المنصرم، زاد عدد رواد الأعمال ورؤساء الشركات الذين يدعمون هايلي (51 عاما)، السفيرة السابقة لدى الامم المتحدة في عهد ترامب، أو يدافعون عنها فيما تتعزز مكانتها في استطلاعات الرأي. ومن بين هؤلاء تشالز كوش، وهو أحد كبار المانحين في تاريخ السياسة الأميركية وكذلك الملياردير ستانلي دراكنميلر.
وفي مطلع ديسمبر الجاري، جمعت هايلي خلال حفل لجمع التبرعات أقيم في شقة فاخرة في نيويورك أكثر من 500 ألف دولار من التعهدات من أعضاء نخبة رجال الأعمال في المدينة.
ويقول الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة روتشستر ديفيد بريمو «أعتقد أن الكثير من المانحين، بمن فيهم رواد أعمال، كانوا في البداية يجلسون على الهامش في انتظار رؤية ما ستؤول إليه الأمور ومن سيبقى صامدا» بعد أشهر من بدء الحملات الانتخابية.
وفي نهاية أكتوبر الماضي كانت نسبة التأييد في استطلاعات الرأي لهايلي في أيوا تصل إلى أقل من 10%، في حين أنها تصل اليوم إلى 18%، أي ما يوازي تقريبا نسبة التأييد لحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس (19%) في هذه الولاية التي ستدشن التصويت في الانتخابات التمهيدية في 15 يناير المقبل.
ويرى بريمو أن هايلي كانت «مثيرة للإعجاب في المناظرات»، مشيرا إلى أن «قادة الأعمال يشعرون بالقلق إزاء احتمال عدم الاستقرار الذي قد ينجم عن ولاية جديدة لترامب».
ويقول الأستاذ في جامعة ديلاوير دانيال كيندرمان «يبدو أنها ستلتزم بالحدود أكثر بكثير من غيرها».
ويضيف «أعتقد أنه أمر يقدره قادة الأعمال بشكل عام، فهم لا يحبون عندما يسود الجنون».
وتدعو هايلي إلى خفض الضرائب والعودة التدريجية إلى الميزانيات المتوازنة ورفع الحد الأدنى لسن التقاعد.
ويقول مدير دراسات السياسة الاقتصادية في معهد «أميريكان انتربرايز» مايكل ستراين إن هايلي «ملتزمة بالانضباط المالي وضبط الأوضاع المالية، وهي قلقة بشأن الدين الوطني»، مضيفا «هذه وجهة نظر سياسية تقليدية للحزب الجمهوري». ويضيف «لديها خبرة كحاكمة ولاية وينظر إليها بشكل عام على أنها صديقة للأعمال».
ويوضح «إنها تعرف كيفية التعامل مع قادة الأعمال». وترامب أيضا يريد خفض الضرائب خصوصا الضرائب على الشركات، لكنه قلما يتطرق إلى العجز والدين العام. ويشكل تعهده لتمديد وزيادة التعريفات الجمركية مصدر قلق كبير في الدوائر الاقتصادية.
ويقول الأستاذ في إدارة الأعمال في جامعة «ييل» جيفري سونينفلد إن هايلي «ليست انعزالية أو معادية للهجرة أو مناصرة للتجارة الحرة» حتى لو كانت تفضل اتخاذ مواقف أكثر حزما ضد الصين. وبدأت هايلي في كسب تأييد بعض الديموقراطيين مثل المستثمر ريد هوفمان الذي شارك في تأسيس منصة «لينكد إن».
وقال مؤخرا لمجلة «بارونز» إن «نيكي هايلي سياسية كفوءة»، مشيرا إلى أنها «مؤسسية أميركية عملا بمبادئ ديموقراطيتنا وسيادة القانون». وخلال المناظرة التمهيدية للحزب الجمهوري، اتهمها منافسها فيفيك راماسوامي بأنها «فاسدة» بسبب علاقاتها مع عالم الأعمال ودعم هوفمان خصوصا لها.
ويتساءل آخرون أيضا كيف يمكن لصورتها الصديقة للشركات الكبرى أن تؤثر على الناخبين الجمهوريين.
ويرى مايكل ستراين أنه بالإضافة إلى الاختلافات السياسية بين هايلي وترامب «هناك قلق بشأن إمكانية انتخاب ترامب».
وأعطى استطلاع رأي جديد أجراه معهد «هاريس» فرصة تفوق لهايلي على ترامب لمواجهة بايدن، خصوصا أن الرئيس الجمهوري السابق يواجه محاكمات متعددة بتهم شتى.
ويقول ستراين «ما هو غير معتاد هنا هو أن يكون هناك مرشح متقدم بخمسين نقطة في استطلاعات الرأي للانتخابات التمهيدية لكنه ليس أقوى مرشح في الانتخابات العامة».

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