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الرئيس الأرجنتيني المنتخب يؤدي اليمين الدستورية نبدأ حقبة جديدة لكن لابد من تقشف مؤلم

12/10/2023 11:29:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وعد الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي بعهد جديد لبلاده، لكنه حذر من أن الوضع الاقتصادي «سيسوء» قبل أن يتحسن إذ لابد من «تقشف مؤلم».
وقال ميلي بعد أن أدى اليمين الدستورية رئيسا «اليوم تبدأ حقبة جديدة في الأرجنتين»، مشددا على أنه «لم ترث أي حكومة إرثا بمثل هذا السوء».
وأضاف «نعلم أن الوضع سيسوء على المدى القصير. لكن بعد ذلك سنرى ثمار جهودنا».
وتابع ميلي أمام حشد من مؤيديه أمام البرلمان، حيث أدى اليمين «ليس هناك بديل للإصلاح، ليس هناك بديل للصدمة» في المسائل المتعلقة بالميزانية، لأنه «لا يوجد مال».
وتعهد الخبير الاقتصادي البالغ (53 عاما) الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي، بأنه لن يقبل بإجراءات جزئية فيما يرث اقتصادا واجه عقودا من الإفراط في الإنفاق والديون والالتفاف على ضبط العملات في ثالث أكبر قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية.
وأكد أن أول حزمة إجراءات ستعرض على البرلمان في غضون أيام.
ودخل ميلي الذي كان يظهر مرارا في البرامج التلفزيونية، الساحة السياسية قبل عامين فحسب بعدما لفت الأنظار بانتقاداته المتكررة للمؤسسة الحاكمة التي يتهمها بـ «اللصوصية».
ورفع مرارا منشارا آليا خلال التجمعات السياسية متعهدا خفض الإنفاق العام وعدد الوزراء.
كما تعهد «نسف» المصرف المركزي واستبدال «البيزو» الذي يواجه صعوبات شديدة بالدولار الأميركي والتخلي عن وزارات رئيسية.

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