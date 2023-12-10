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الصحة العالمية تحذر من تأثير كارثي للحرب

12/10/2023 11:29:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس امس من أثر «كارثي» على الصحة للحرب التي دخلت شهرها الثالث في قطاع غزة.
وقال، في افتتاح جلسة استثنائية للمجلس التنفيذي للمنظمة في جنيف مخصصة للبحث في تبعات الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، إن «تأثير النزاع على الصحة كارثي»، مؤكدا أن أفراد الطواقم الصحية يؤدون مهمات «مستحيلة» في ظروف صعبة. وأضاف أن «مع انتقال المزيد والمزيد من الناس إلى منطقة أصغر فأصغر، فإن الاكتظاظ إلى جانب نقص الغذاء والماء والمأوى والصرف الصحي الكافي، يخلق ظروفا مثالية لانتشار الأمراض».

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