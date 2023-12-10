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سجال أردني - إسرائيلي حول تهجير أهالي قطاع غزة

12/10/2023 11:29:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اتهم الأردن إسرائيل بتنفيذ سياسة ممنهجة لإفراغ قطاع غزة من سكانه، وهو ما نفته الحكومة الإسرائيلية.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في منتدى الدوحة أمس ان «ما نراه في غزة ليس مجرد قتل للأبرياء وتدمير لحياتهم لكنه مجهود ممنهج لإفراغ قطاع غزة من سكانه»، من خلال حرب ذكر أنه ينطبق عليها «التعريف القانوني للإبادة الجماعية».
وأضاف «لم نر العالم يصل بعد إلى المكان الذي ينبغي أن نصل إليه.. مطلب لا لبس فيه بإنهاء الحرب، حرب ينطبق عليها تعريف الإبادة الجماعية».
وحذر الصفدي من أن إسرائيل خلقت قدرا كبيرا من الكراهية ستطارد المنطقة لأجيال قادمة، وقال إن حجم الدمار والقصف العشوائي لآلاف المدنيين يكذّب هدف إسرائيل المعلن المتمثل في السعي للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وردا على طلب «رويترز» التعليق على هذه الاتهامات، رفضها إيلون ليفي المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف «إسرائيل تقاتل للدفاع عن نفسها» ضد من ارتكبوا ما وصفها بـ«مجزرة» السابع من أكتوبر، وهدف حملتنا هو تقديم هؤلاء الوحوش إلى العدالة والتأكد من أنهم لن يتمكنوا من إيذاء شعبنا مرة أخرى.
وتابع أن إسرائيل تحث المدنيين في غزة على الانتقال من ساحات القتال حفاظا على سلامتهم، وتود أن ترى آخرين يرددون هذه الدعوة.
وقال الوزير الأردني، إن خلافات كبيرة ظهرت على السطح في المحادثات بين وفد من الوزراء العرب والمسلمين أعضاء اللجنة الوزارية المشكلة في قمة الرياض الأخيرة ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن يوم الجمعة الماضي حول الدعم العسكري الذي تقدمه الإدارة الأميركية لإسرائيل ورفضها الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

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