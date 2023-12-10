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مواجهات قاسية وشرسة والأونروا تحذر من انهيار إنساني في غزة

12/10/2023 11:29:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كثفت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، وشن جيشها غارات جوية عنيفة وقصفا مدفعيا مكثفا، ترافق بمواجهات ميدانية مع مقاتلي فصائل المقاومة الفلسطينية في جنوب القطاع الذي نزح إليه مئات الآلاف من الفلسطينيين، في وقت حذرت الامم المتحدة من انهيار انساني شامل.
في هذه الأثناء، أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالحراك العالمي الداعي للإضراب الشامل اليوم، الذي أطلقه نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، للتضامن مع أهالي قطاع غزة في وجه آلة الحرب الإسرائيلية، ودعت «كل الأحرار في العالم إلى المشاركة فيه».
وقال النشطاء إنهم أطلقوا حملة من أجل الضغط باتجاه الإضراب على مستوى العالم، بهدف الضغط على الحكومات وإجبارها على التحرك بشكل جاد لوقف الحرب الإسرائيلية وجرائم الإبادة المتواصلة منذ أكثر من شهرين.
ميدانيا، أعلن الجيش الاسرائيلي أنه «كثف» عملياته في جنوب القطاع، وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي «يجب أن نزيد الضغط».
وأكد الجيش أن قواته خاضت أمس معارك «قاسية وشرسة» مع المقاومة الفلسطينية في حي الشجاعية بمدينة غزة وجباليا شمال شرقي المدينة، وهو ما أكدته مصادر مقربة من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بأنهما تخوضان «اشتباكات عنيفة» حول خان يونس.
وأفادت تقارير إعلامية بسقوط عشرات القتلى والجرحى في القصف والغارات الاسرائيلية.
وشقت الدبابات الإسرائيلية طريقها إلى وسط خان يونس في توغل جديد كبير في قلب أكبر مدن جنوب قطاع غزة.
وقال سكان إن الدبابات وصلت إلى الطريق الرئيسي الذي يربط بين شمال القطاع وجنوبه عبر وسط مدينة خان يونس بعد قتال عنيف أدى إلى إبطاء التقدم الإسرائيلي من الشرق، وقصفت الطائرات الحربية المنطقة الواقعة غربي الهجوم.
وامتلأت الأجواء بدوي الانفجارات المستمر وتصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان الأبيض فوق المدينة التي تؤوي مئات الآلاف من المدنيين الذين فروا من مناطق أخرى من القطاع.
وقال أب لأربعة أطفال نزح من مدينة غزة ولجأ إلى خان يونس لـ «رويترز» أمس «كانت ليلة من أشد الليالي اللي خفنا فيها، المقاومة كانت قوية جدا، كنا نسمع صوت اشتباكات وانفجارات لم تتوقف لساعات».
وأضاف «الدبابات وصلت شارع جمال عبدالناصر وسط البلد، والقناصة اعتلوا بعض العمارات القريبة من المنطقة».
خسائر كبيرة
وأقر الجيش الإسرائيلي بحصيلة كبيرة لخسائره البشرية خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 65 يوما، وقال إن 426 جنديا وضابطا قتلوا، بالإضافة إلى إصابة 1593 آخرين بينهم 255 حالة حرجة. وأوضح أن من بين القتلى العسكريين 102 قتلوا منذ بدء العملية البرية، في حين قتل 29 جنديا على الأقل منذ انتهاء الهدنة المؤقتة مطلع الشهر الجاري.
وهذا ما أكده أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب «القسام» الجناح العسكري لـ «حماس»، في تسجيل صوتي قال فيه: قتلنا عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق ومجاهدونا تمكنوا من التدمير الكلي أو الجزئي لـ 180 آلية خلال 10 أيام.
واعتبر أن الهدنة المؤقتة أثبتت مصداقيتنا وأن أحدا من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بشروطنا، وذلك ردا على إصرار اسرائيل على ان احد اهداف حربها هو تحرير الاسرى.
وأكد ان «العدو فشل في محاور القتال وسيفشل كلما استمر عدوانه وكلما تعقدت خيبته، ومجاهدونا تصدوا لقوات العدو المتمركزة بمحاور ما قبل انتهاء الهدنة أو المتوغلة بمحاور جديدة».
وفي وقت سابق، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لـ «حماس» وسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، عن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال وآليات عسكرية تابعة لهم في عدة جبهات بقطاع غزة وتحقيق إصابات مباشرة فيها.
وقالت كتائب القسام إن عناصرها أجهزوا على 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة. وأضافت القسام أنها استهدفت آليتين إسرائيليتين في جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف الياسين 105.
انهيار إنساني
إلى ذلك، حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، من انهيار الوكالة في قطاع غزة.
وقال لازاريني على حساب الوكالة بموقع «إكس» إن «الأونروا» على وشك الانهيار في غزة، وهو ما يهدد بانهيار إنساني كامل في القطاع بفعل تقييد ونقص الإمدادات الإنسانية للسكان.
وأضاف «يتم استخدام الغذاء والماء والوقود بشكل منهجي كأسلحة حرب في غزة، وان مهاجمة المنظمات الإنسانية ومحاولة تشويه سمعتها، وسيلة أخرى لشن الحرب وتقويض الاستجابة الإنسانية، مما يزيد من إضعاف حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية».
واتهم لازاريني إسرائيل بتمهيد الطريق لطرد سكان قطاع غزة جماعيا إلى مصر عبر الحدود.
وأشار في مقال رأي نشرته صحيفة «لوس أنجيليس تايمز» إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة واحتشاد المدنيين النازحين الذين فروا من القتال بشكل متزايد قرب الحدود في الشمال ثم الجنوب.
ورأى المفوض العام للوكالة الأممية أن الدمار واسع النطاق في شمال قطاع غزة وما نتج عنه من عمليات نزوح هي «مرحلة أولى من هذا السيناريو»، مشيرا إلى أن المرحلة التالية تتمثل في إجبار المدنيين على مغادرة مدينة خان يونس جنوبا بالقرب من الحدود.

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