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أمير قطر يفتتح منتدى الدوحة 2023 مستقبل الإنسانية رهين بالاستقرار

12/10/2023 11:29:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر أن «مستقبل الإنسانية المشترك رهين بالاستقرار والأمن وحق الجميع في الوجود».
وقال في منشور على منصتة «اكس» نقلته وكالة الأنباء القطرية «قنا»: افتتحت منتدى الدوحة 2023 تحت شعار «معا نحو بناء مستقبل مشترك»، ونأمل أن يسهم في إثراء النقاش بين القادة وصناع القرار من مختلف المشارب بما يقود إلى مقترحات وحلول ملموسة للتحديات المعقدة لعالمنا. وأضاف «مستقبل الإنسانية المشترك رهين بالاستقرار والأمن وحق الجميع في الوجود».
وحضر الافتتاح عدد من القادة ورؤساء وفود عدة دول عربية واجنبية، إضافة إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ودينيس فرانسيس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقام أمير قطر، بتسليم جائزة منتدى الدوحة إلى فيليب لازاريني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا».
من جهته، قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم
آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ان النسخة الحادية والعشرين من منتدى الدوحة تعقد تحت شعار«معا نحو بناء مستقبل مشترك»، و«أردناه منصة للتواصل بين الشعوب، ليس حين يكون هذا التواصل سهلا فحسب، بل حتى في أحلك الأوقات وفي ظل تصاعد الاستقطاب في العالم، حين يكون التواصل بيننا حاجة لا غنى عنها».
وتطرق إلى الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وقال: «كنا نأمل أن ينعقد المنتدى في ظروف تسمح لنا بأن نتحاور بإيجابية حول مستقبلنا المشترك، بما يترجم طموحات وأحلام شعوب العالم، ولكن، وبكثير من الحزن والألم، نلتقي اليوم، والعالم يعاني تحت ظل أزمات متلاحقة لا هوادة فيها».
وأضاف: «إن ما يحدث في غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، يدفع الشعوب الحرة حول العالم إلى توجيه أسئلة مشروعة حول ماهية النظام الدولي، وفاعلية أدواته القانونية، وصدق مبادئه، وهذه الأسئلة تزداد إلحاحا مع تزايد المشاهد المؤلمة، التي ربما نشيح بوجوهنا عنها من فظاعتها، ولكنها واقع يعيشه مليونان وثلاثمائة ألف إنسان كل يوم منذ أكثر من 60 يوما».
واعتبر أن هذه الأزمة أظهرت بوضوح، ازدواجية المعايير في المجتمع الدولي، حيث انقسم العالم إلى مطالب بإنهاء هذه الحرب وإيقاف آلة القتل، ومتردد حتى في مجرد الدعوة إلى وقف إطلاق النار.
وأكد أن جهود الوساطة لتجديد الهدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس مستمرة على رغم القصف الإسرائيلي المكثف الذي «يضيق المجال» أمام تحقيق نتائج.
وقال إن «جهودنا كدولة قطر مع شركائنا مستمرة. ولن نستسلم»، مضيفا أن «استمرار القصف لا يؤدي إلا إلى تضييق هذا المجال أمامنا».
وتابع «سنواصل جهودنا، نحن ملتزمون بإطلاق سراح الرهائن ولكننا ملتزمون أيضا بوقف الحرب». وتابع لكننا «لا نرى نفس الرغبة عند كلا الطرفين» المتحاربين.
وهيمنت الحرب في غزة على كلمات المتحدثين، اذ أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه لن يتوقف عن المناشدة من أجل وقف إطلاق نار إنساني في غزة، مضيفا أن الحرب قوضت مصداقية وسلطة مجلس الأمن.
وقال غوتيريش «حثثت مجلس الأمن على الضغط من أجل تجنب وقوع كارثة إنسانية وكررت نداءاتي بإعلان وقف إطلاق نار إنساني». وأعرب عن أسفه لفشل المجلس باتخاذ قرار بوقف إطلاق النار بفعل الفيتو الأميركي، منددا بانقسامات جيواستراتيجية أصابته بـ«الشلل». وتابع قائلا «لن استسلم». وحذر من أن «سلطة ومصداقية مجلس الأمن الدولي قد تم تقويضها بشدة» بسبب تأخر تحركه حيال الحرب، واعتبرها ضربة لسمعته تفاقمت مع استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) الجمعة ضد قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في القطاع.
بدوره، اعتبر لازاريني أن تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم جعل المجتمع الدولي يتسامح مع الهجمات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.
وأضاف «لا شك في الحاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني إذا أردنا وضع حد للجحيم على الأرض الآن في غزة».
وعلى المنبر ذاته في الدوحة، حمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الولايات المتحدة المسؤولية تماما مثل إسرائيل عن قتل المدنيين في غزة بإعطائها «الضوء الأخضر» لذلك.

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