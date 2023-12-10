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أفراح الرفاع

12/10/2023 11:28:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل سعود محمد الرّفاع واخوانه بزفاف ابنهم محمد بحضور جمع من الشخصيات والأهـــــــــــل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والـــتــهاني بالمـــــناسبة السعيدة.
ألف مبروك.



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