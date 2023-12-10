أفراح الرفاع

أفراح الرفاع
التاريخ
12/10/2023 11:28:45 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل سعود محمد الرّفاع واخوانه بزفاف ابنهم محمد بحضور جمع من الشخصيات والأهـــــــــــل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والـــتــهاني بالمـــــناسبة السعيدة.
ألف مبروك.
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