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هولوكوست الصهاينة ينهار!

12/10/2023 11:28:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لم تكن مجريات طوفان الاقصى متوقعة لدى قتلة النساء والأطفال، ولم تستطع الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تصد هذه الهجمة العنيفة على الكيان الصهيوني، ولم تفلح دبابات الميركافا العالية التقنية والتدريع أن تصمد أمام قذائف الياسين 105، ولم تستطع طائرات العدو أن تكسر عزيمة المقاتلين الأبطال وتجبرهم على الاستسلام.
أما الكيان الصهيوني نفسه فقد خسر الكثير من جنوده فالأرقام الحقيقية لقتلى العدو أكثر بكثير مما هو معلن والعملة الصهيونية فقدت الكثير من قيمتها والمدارس والمحلات مغلقة منذ 7 أكتوبر، والهجرة العكسية إزدادت، والوضع يتجه داخل الحكومة الكيان من السيئ الى الأسوأ وخاصة في موضوع الأسرى والخسائر المادية والمعنوية التي تكبدها العدو جراء الحرب مع غزة.
اما نتنياهو فقد اصبح يشتكي علنا من انشقاقات فريقه كما انه استنفذ مخزونه من الكذب على شعبه وعلى الاعلام العالمي الساخط عليه وعلى جيشه وأيضا على حلفائه الذين ضاقوا ذرعا من كذبه المتواصل معهم.
كما أن العالم بجميع أجناسه ودياناته كره الصهاينة القاسين على الانسانية وهناك من تعاطف مع الزعيم النازي ادولف هتلر لموقفه من اجداد الكيان الصهيوني المحتل بعد ان اكتشف خياناتهم ومكرهم للشعب الألماني، وأما اليوم وبسبب جرائم هذا الكيان التي ارتكبها ضد المدنيين العزل وخاصة قتله للنساء والاطفال في غزه لم يبق من مؤيدي هذا الكيان الا القليل، ومن غرائب الصدف ان من يقولون إنهم ابناء ضحايا الهولوكوست الألماني قاموا بصناعة هولوكوست فلسطيني جديد بعد أن اخذوا من ألمانيا تعويضات أجدادهم الذين قالوا إنهم ضحايا هولوكوست ألمانيا.
وإذا أراد الكيان المحتل والمختل إنسانيا أن يفقد الكثير من جنوده فعليه ان يواصل التوغل في غزه ليواجه جنوده قذائف الياسين التي ستنطلق نحو آليات جيشه من كل مكان، والحقيقة العسكرية تفيد بأن حرب المدن من اصعب انواع الحروب وأشدها خطرا على القوات البرية المهاجمة.
ومما لا شك فيه ان المعنويات القتالية لجيش الاحتلال وصلت الى مستوى متدن جدا، فالمكان غير مناسب للقتال بالدبابات والارض ليست ارضهم وجنوده لا يقاتلون بعقيدة وبالمقابل يجدون ان مقاومي غزة يقاتلون بعقيدة الجهاد الاسلامي التي ترتكز على امرين لا ثالث لهما، وهما إما النصر او الشهادة، أما الروح المعنوية للمقاومين في غزة فهي عالية جدا لأنها تعتمد على الدفاع عن وطنهم، وبالرغم من الدمار الذي لحق بغزه نجدهم يتطلعون نحو تحرير جميع اراضي فلسطين الحبيبة.
إنهم جند عسقلان الذين اخبر عنهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ومدحهم في حديثه وهم منصورون بإذن الله، فالحق معهم والله معهم ولا غالب الا الله وسنرى قريبا ان شاء الله أمر الله بهم.
أخيرا، في معركة الاحزاب لما اشتد الحصار على المسلمين في المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أكل ولا شرب وأنهكهم التعب... قام الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الليل ودعا عليهم، ونحن ندعو بما دعا به رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وسريع الحساب، وهازم الاحزاب، اللهم زلزل الأرض من تحت اقدام اليهود المغتصبين ياعزيز ياكريم، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، ومن ناصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم ارسل عليهم جندا من عندك من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وشمائلهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر.

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