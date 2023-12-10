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البحرين.. المكانة الخليجية والدولية

12/10/2023 11:28:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نحتفل ومملكة البحرين الشقيقة بعيدها الوطني الذي يصادف الـ16 والـ17 من ديسمبر كل عام، وبهذه المناسبة أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشعب البحريني الشقيق وإلى سفير البحرين د.صلاح علي المالكي والطاقم الديبلوماسي لدى الكويت، راجيا من الله أن ترفل مملكة البحرين بأثواب العز والفخار.
ونحن في الذكرى الثانية والخمسين لاستقلال البحرين الشقيقة والتي استقلت عن بريطانيا في الـ15من أغسطس من العام 1971، إلا أن لتاريخ يوم الاستقلال المحتفل به سنويا، سببا تاريخيا مهما، حيث تتويج الأمير الراحل عيسى بن سلمان آل خليفة، رحمه الله، أميرا للبحرين. ومنذ الاستقلال والبحرين تنمو وتكبر تزدهر وتتقدم في جميع المجالات الحياتية، في الاقتصاد والرياضة والتعليم والصحة والطب، وبعد مسيرة من التطور والتقدم خلال عمرها الفتي، واكبت المملكة خلال الأربع والعشرين عاما في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة الحكيمة نهضة ونماء لتكون البحرين في مصاف الدول المتقدمة في العالم.
وفي السياسة الداخلية عملت القيادة البحرينية على حفظ الأمن والسلم الأهليين والعمل بالدستور الذي نظم الحياة المدنية وفق قوانين ومبادئ الوحدة الوطنية، أما إذا تحدثنا عن السياسة الخارجية، فالبحرين هي الشقيق والصديق والجار والأهل، وسياستها المتميزة في الدعوة إلى السلم والأمن العربي والدولي، وتنعم المملكة بالمكانة الخليجية والدولية في العالم، وذلك بفضل وجود استراتيجيات القيادة الحكيمة وعمل الكفاءات البحرينية والتزامها بالاتفاقيات والمعاهدات ورؤيتها في العمل الإنساني، وفي التنمية المستدامة والتمكين للمرأة البحرينية في اختيارها رئيسة للبرلمان في وقت سابق ووجودها في مناصب عليا بالدولة، ناهيك عن المراتب الأولى المتقدمة في التعليم والصحة والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية الكبرى، والعمل على تحقيق رؤية 2030 التي أطلقها الملك حمد بن عيسى آل خليفة نحو اقتصاد عالمي يرتكز على التنافسية والعدالة والاستدامة.
الجدير بالذكر أن مملكة البحرين أعلنت عن إستراتيجية التعافي الاقتصادي والتي انطلقت منذ عام 2022/2026، لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي تندرج تحت أربع دعائم رئيسية ومن بينها تطوير البنية التحتية في قطاع الاتصالات، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الحوكمة الإلكترونية، وتطوير الإمكانيات الرقمية للمملكة.
إن علاقات الكويت الثنائية مع مملكة البحرين الشقيقة تنمو وتزهر من خلال أخوة الشعبين عبر التاريخ والمصير المشترك، وكلنا نبارك هذه المناسبة الوطنية الخليجية على قلوبنا بعد أكثر من نصف قرن على الاستقلال والنهضة والتنمية المستدامة.

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