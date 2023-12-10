البحرين.. المكانة الخليجية والدولية

(MENAFN
- Al-Anbaa) نحتفل ومملكة البحرين الشقيقة بعيدها الوطني الذي يصادف الـ16 والـ17 من ديسمبر كل عام، وبهذه المناسبة أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشعب البحريني الشقيق وإلى سفير البحرين د.صلاح علي المالكي والطاقم الديبلوماسي لدى الكويت، راجيا من الله أن ترفل مملكة البحرين بأثواب العز والفخار.
ونحن في الذكرى الثانية والخمسين لاستقلال البحرين الشقيقة والتي استقلت عن بريطانيا في الـ15من أغسطس من العام 1971، إلا أن لتاريخ يوم الاستقلال المحتفل به سنويا، سببا تاريخيا مهما، حيث تتويج الأمير الراحل عيسى بن سلمان آل خليفة، رحمه الله، أميرا للبحرين. ومنذ الاستقلال والبحرين تنمو وتكبر تزدهر وتتقدم في جميع المجالات الحياتية، في الاقتصاد والرياضة والتعليم والصحة والطب، وبعد مسيرة من التطور والتقدم خلال عمرها الفتي، واكبت المملكة خلال الأربع والعشرين عاما في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة الحكيمة نهضة ونماء لتكون البحرين في مصاف الدول المتقدمة في العالم.
وفي السياسة الداخلية عملت القيادة البحرينية على حفظ الأمن والسلم الأهليين والعمل بالدستور الذي نظم الحياة المدنية وفق قوانين ومبادئ الوحدة الوطنية، أما إذا تحدثنا عن السياسة الخارجية، فالبحرين هي الشقيق والصديق والجار والأهل، وسياستها المتميزة في الدعوة إلى السلم والأمن العربي والدولي، وتنعم المملكة بالمكانة الخليجية والدولية في العالم، وذلك بفضل وجود استراتيجيات القيادة الحكيمة وعمل الكفاءات البحرينية والتزامها بالاتفاقيات والمعاهدات ورؤيتها في العمل الإنساني، وفي التنمية المستدامة والتمكين للمرأة البحرينية في اختيارها رئيسة للبرلمان في وقت سابق ووجودها في مناصب عليا بالدولة، ناهيك عن المراتب الأولى المتقدمة في التعليم والصحة والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية الكبرى، والعمل على تحقيق رؤية 2030 التي أطلقها الملك حمد بن عيسى آل خليفة نحو اقتصاد عالمي يرتكز على التنافسية والعدالة والاستدامة.
الجدير بالذكر أن مملكة البحرين أعلنت عن إستراتيجية التعافي الاقتصادي والتي انطلقت منذ عام 2022/2026، لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي تندرج تحت أربع دعائم رئيسية ومن بينها تطوير البنية التحتية في قطاع الاتصالات، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الحوكمة الإلكترونية، وتطوير الإمكانيات الرقمية للمملكة.
إن علاقات الكويت الثنائية مع مملكة البحرين الشقيقة تنمو وتزهر من خلال أخوة الشعبين عبر التاريخ والمصير المشترك، وكلنا نبارك هذه المناسبة الوطنية الخليجية على قلوبنا بعد أكثر من نصف قرن على الاستقلال والنهضة والتنمية المستدامة.
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