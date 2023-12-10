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الحل بيد حماس؟!

12/10/2023 11:28:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الصمت عما يجري في غزة الحبيبة هو جريمة، والكلام عنه هواء في هواء لا يجدي ولا يؤذي..
‏طيب ما هو الحل؟
الحل برأيي ‏هو أن تضع الدول العربية يدها بيد الدول الخليجية التي تقوم حاليا بجهود ديبلوماسية جبارة للعمل على وقف اطلاق النار. تقود ذلك الجهد الديبلوماسي الشقيقة المملكة العربية السعودية والتي ‏تضع كل ثقلها الديبلوماسي حاليا خلف قضية وقف إطلاق النار.
‏وقد كان هناك تدرج في البيانات الصادرة من الرياض وآخرها وأقواها هو تصريح ‏ وزير الخارجية السعودي: رسالتنا واضحة بأنه يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار والأعمال العدائية.
ومن ناحية أخرى ‏واضح وضوح الشمس ان الصهيوني لن يتوقف حتى ينهي او يخرج حماس من غزة والدليل تجاهل خسائره البشرية الفادحة.
‏وفي طريقه الى ذلك سيعدم الآلاف من ابرياء غزة.
‏الحل بيد حماس، كيف؟ ‏أحد الحلول هو قرار شجاع سيذكره التاريخ من قادة وكوادر حماس.. ‏هم يعرفون هذا القرار عز المعرفة وقد يكونون وضعوه في خططهم لكن لم يأت وقته بعد. ‏أحد الحلول هو قرار شجاع سيذكره التاريخ من قادة وكوادر حماس..
هبوا عليهم هبة أخيرة مقبلين غير مدبرين بكل ما أوتيتم من قوة وسلاح.. نعم سأذهب للسماء لكنني سآخذ معي منكم ما استطعت.
‏لينهوا مأساة شعبهم ويتوقف الذبح والإجرام الحاصل لهم. ‏وهي كذلك دعوة من الشعب الفلسطيني في غزة لحماس ‏اتركوا عنكم الرشقات واظهروا هبوا عليهم هبة مقبل لا مدبر.
‏وأفنوا منهم ما استطعتم.. لكم الجنة ولهم النار.. أنهوا مأساة شعبكم الذي ذبحهم هذا المجرم.
وهي رسالة يجب ان تصل لقادة الكيان الصهيوني ‏نصيحة من كاره لكم لتخرجوا من غزة قبل فوات الأوان، ‏كتائب القسام يحضرون لكم يوما أخيرا سيستشهدون فيه جميعهم اسمه «يوم القيامة».
‏سيخرجون من خلفكم ومن أمامكم ومن تحتكم وسيجعلون ما حدث في 7 أكتوبر شبه نزهة لما سيحدث لجنودكم في «يوم القيامة» وسيحولون غزة لأكبر مقبرة للجيش الصهيوني.
نقطة أخيرة: حماس بدأت الحرب ‏وحماس ستنهيها بعملية «يوم القيامة».

ghunaimalzu3by@

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