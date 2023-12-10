أربطة تقيّدنا!

(MENAFN
- Al-Anbaa) من الصعب جدا حصر كمية المواقف التي يمر بها الإنسان في حياته اليومية والتي تؤثر فيه، مواقف قد تتطلب منه منهجا كاملا يتعامل به معها، بل إنه لا يمكن عدّ المواقف التي لابدّ وقد مر بها كل شخص منا وشعر فيها بأنه يجب عليه أن يمتلك قواعد أساسية يتصرف من خلالها.
الحياة مليئة بمنعطفات كثيرة، لن تواتينا الفرصة أن نعبرها جميعها، وتلك هي القسمة العادلة للحياة، لكن ليس معنى ذلك أن نجلس متخاذلين لا نحرك ساكنا، فلكل منا طريق يسلكه في هذه الحياة فإما أن تمر به وتجعله يزهر، أو تمر به وكأنك نسيم هواء لا يترك أثرا، فتجد نفسك تمر مرور الكرام وكأنك لم تكن يوما هنا.
ولن يكون للحياة التي نعيشها أي أهمية وستتلاشى معانيها إذا ما بقينا في غياهب السكون، تجري بنا الدنيا ولا نستطيع اللحاق بها، ليس لنا حول ولا قوة..! فنتساءل هل حقا نحن أحياء؟ الإجابة ستكون بنعم، ولكن إن كنا بالفعل أحياء فما علامة وجودنا في هذا العالم؟
وهنا فقط عليك ان تدرك أن تكون جادا وصارما مع نفسك، جادا وصارما لتترك علامة او بصمة واضحة تثبت وجودك في هذا العالم، فلا ملاذ من مشاكل ومنعطفات الحياة!
كما عليك أن تكون واضحا مع نفسك ايضا بما فيه الكفاية للاستمرار، وإلا ستقف عالقا في منتصف طريق زيفته انت بملء إرادتك، وأضعته من حياتك.
عليك ان تدرك أن هذه الحياة عبارة عن سلسلة من الأحداث والمواقف التي يعيش وقعها بداخلنا ومنها السيء والجيد.
لكن طوبى لنا بتلك الاحداث والمواقف التي نشاهدها ونعيشها كل يوم، فيها من العبر ما ينضجنا ويترسخ بقوة في عقولنا، احداث ومواقف تسلحنا بالعديد من القيم والمفاهيم الغائبة عنا، ربما لو كانت تلك المواقف دروسا ممنهجة لما فهمناها ولا أخذنا منها ذلك الوعي الذي تتركه فينا، وهذا ما يسمى بفضل المواقف والأحداث علينا.
كل واحد منا يحتفظ بموقف أثر فيه وترك حمولته داخله سواء كانت حمولة إيجابية أو سلبية، أثر فيه بصورة تمكنه من فهم الحياة بتناقضاتها المختلفة والمعقدة.
وعندما نفهم الحياة بتناقضاتها المختلفة والمعقدة، سيجعلنا هذا نقوم مسرعين لننفض غبار الأيام الذي تراكم علينا، نقوم مسرعين كي لا نستسلم ونترك لليأس مكانا بداخلنا يتسلل إلينا، وسنصبح حينها ذوي فاعلية عندما ندرك قيمة هذه الحياة، وسنعرف كيف نستفيد من كل ما يقع علينا، والا نكون متخاذلين، محبطين، وان نتغلب على ذاك الركود بداخلنا والذي مزق تلك الأربطة التي كانت تقيدنا.
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