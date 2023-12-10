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أربطة تقيّدنا!

12/10/2023 11:28:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من الصعب جدا حصر كمية المواقف التي يمر بها الإنسان في حياته اليومية والتي تؤثر فيه، مواقف قد تتطلب منه منهجا كاملا يتعامل به معها، بل إنه لا يمكن عدّ المواقف التي لابدّ وقد مر بها كل شخص منا وشعر فيها بأنه يجب عليه أن يمتلك قواعد أساسية يتصرف من خلالها.
الحياة مليئة بمنعطفات كثيرة، لن تواتينا الفرصة أن نعبرها جميعها، وتلك هي القسمة العادلة للحياة، لكن ليس معنى ذلك أن نجلس متخاذلين لا نحرك ساكنا، فلكل منا طريق يسلكه في هذه الحياة فإما أن تمر به وتجعله يزهر، أو تمر به وكأنك نسيم هواء لا يترك أثرا، فتجد نفسك تمر مرور الكرام وكأنك لم تكن يوما هنا.
ولن يكون للحياة التي نعيشها أي أهمية وستتلاشى معانيها إذا ما بقينا في غياهب السكون، تجري بنا الدنيا ولا نستطيع اللحاق بها، ليس لنا حول ولا قوة..! فنتساءل هل حقا نحن أحياء؟ الإجابة ستكون بنعم، ولكن إن كنا بالفعل أحياء فما علامة وجودنا في هذا العالم؟
وهنا فقط عليك ان تدرك أن تكون جادا وصارما مع نفسك، جادا وصارما لتترك علامة او بصمة واضحة تثبت وجودك في هذا العالم، فلا ملاذ من مشاكل ومنعطفات الحياة!
كما عليك أن تكون واضحا مع نفسك ايضا بما فيه الكفاية للاستمرار، وإلا ستقف عالقا في منتصف طريق زيفته انت بملء إرادتك، وأضعته من حياتك.
عليك ان تدرك أن هذه الحياة عبارة عن سلسلة من الأحداث والمواقف التي يعيش وقعها بداخلنا ومنها السيء والجيد.
لكن طوبى لنا بتلك الاحداث والمواقف التي نشاهدها ونعيشها كل يوم، فيها من العبر ما ينضجنا ويترسخ بقوة في عقولنا، احداث ومواقف تسلحنا بالعديد من القيم والمفاهيم الغائبة عنا، ربما لو كانت تلك المواقف دروسا ممنهجة لما فهمناها ولا أخذنا منها ذلك الوعي الذي تتركه فينا، وهذا ما يسمى بفضل المواقف والأحداث علينا.
كل واحد منا يحتفظ بموقف أثر فيه وترك حمولته داخله سواء كانت حمولة إيجابية أو سلبية، أثر فيه بصورة تمكنه من فهم الحياة بتناقضاتها المختلفة والمعقدة.
وعندما نفهم الحياة بتناقضاتها المختلفة والمعقدة، سيجعلنا هذا نقوم مسرعين لننفض غبار الأيام الذي تراكم علينا، نقوم مسرعين كي لا نستسلم ونترك لليأس مكانا بداخلنا يتسلل إلينا، وسنصبح حينها ذوي فاعلية عندما ندرك قيمة هذه الحياة، وسنعرف كيف نستفيد من كل ما يقع علينا، والا نكون متخاذلين، محبطين، وان نتغلب على ذاك الركود بداخلنا والذي مزق تلك الأربطة التي كانت تقيدنا.

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