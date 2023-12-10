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إلغاء التجنيد والجسور المتشابكة

12/10/2023 11:28:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انقسم المواطنون بين مؤيد ومعارض لإلغاء التجنيد الإلزامي للشباب، فهناك من قال نعم نحتاج للتجنيد في ظل العولمة والتكنولوجيا وحياة الرفاهية لتضيف هذه المادة العسكرية الخشونة لحياة الشباب وهو في مقتبل العمر تطبيقا للقول المأثور «اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم» وذلك لتخلق منه رجلا بالمستقبل له القدرة على تحمل مسؤولية حمل وإدارة منزل الأسرة او لظروف الزمان المتقلبة. أما الرأي الآخر فكان موافقا على إلغاء التجنيد الإجباري لأنهم يرون أنه يسبب تأخير الشباب عن الوظيفة أو عن تكوين أسرة، ويؤكد هؤلاء أنه وإن كان الهدف بالتدريبات العسكرية هو تقوية الشباب جسديا ونفسيا، فلا ننسى أن البيت هو المصنع الحقيقي لخلق رجولة الشاب من خلال تربيته ودينه الذي يحث على الرماية والسباحة وركوب الخيل، دون الحاجة لضياع سنين من عمر الشاب من التدريبات العسكرية... وإذا كانت هناك بيوت تغلب عليها الرفاهية فقط وبالمقابل هناك أولياء أمور يعون تماما أهـمية الصحة الجسدية والجسمانية والصحة العقلية علميا وثقافيا بحثهم على السعي والالتحاق بالأنــدية الرياضية ورحلات البحر صيفا، وبالشتاء الرحلات البرية لكسر روتين الحياة المرفهة للشباب، فالاحتكاك بالطبيعة هو من يصنع الرجل وتضيف عليه صبغة الخشونة عوضا عن الجلوس خلف اجهزة التكنولوجيا فقط ليكون جاهزا لمواجهة عواصف الحياة.
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منظر الجسور المتشابكة ببعضها شمال البلاد وجنوبها وبين المناطق في العاصمة، تذكرني بجمال جدائل السمراء الخليجية فأصبحت تلك الجسور جمالا بشوارع وطننا لتقرب المسافة بين ضواحيها، جسورٌ شاهقة وكأنها ثلاثة أدوار مركبة على بعضها، مما خففت من ازدحام الطرقات وعملت على توفير الوقت بالوصول خلال دقائق لجهة العمل أو لمواجهة مستشفى أو لزيارة الأسر، تلك الجسور الفارهة رحمت الإنسان من هدر الوقت بالانتظار والوصول بالوقت المناسب دون توتر وخففت من ظاهرة الحوادث المرورية وهذا يؤدي لخفض عدد الوفيات بسبب حوادث السير. وهناك جسور تم تزيينها برسومات وألوان جميلة بما يناسب طبيعة الوطن لتضفي جمالا ومتعة للنظر ايضا.

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