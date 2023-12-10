الدنيا مَعبر!

(MENAFN
- Al-Anbaa)
يقول المولى عز وجل (وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) الذاريات: 55، فكل من وقر الإيمان في قلبه تنفعه الذكرى، وقد ورد الذكر في القرآن الكريم ثمانية وستين ومائتي موضع، وقد تهيج لنا الذكرى الأحزان، ومن ذلك تذكر أحبابك الذين فارقوك وكانوا بالنسبة لك مثل السمع والبصر ففارقوك رغما عنك بلا إرادة منك لأن إرادة الله تعالى هي الغالبة والدنيا لا تخلو من المصائب والمحن كنحو قول نابغة بني جعدة:
تذكرت شيئا قد مضى لسبيله
ومن عادة المحزون أن يتذكر
وعند المصائب يرعوي ذوي الألباب احتسابا لأجر من بيده ملكوت السموات والأرض، فالحزن والأسى لابد منه، لابد من الصبر وأفضل ذلك الصبر الجميل وهو الذي لا جزع فيه والتجلد، ولا نشتكي لغير الله تعالى مسبب الأسباب ورب الأرباب ومجري السحاب الذي بين لنا عظم أجر ذلك في قوله عز من قائل: (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) الزمر: 10، وقد قضى أبو فراس الحمداني حينما أسره الروم وسجنوه أياما طويلة نهاره حزن وليله أسى ولوعة يتذكر اهله وأترابه ورفاقه ووطنه الذي فارقه، فلم يجد أمامه من يبث لها حزنه سوى حمامة فوق شجرة بالقرب منه فقال يخاطبها بحرقة:
أقول وقد ناحت بقربي حمامة
أيا جارتي هل بات حالك حالي
معاذ الهوى ماذقت طارقة النوى
ولا خطرت من الهموم ببالي
أتحمل محزون الفؤاد قوادم
على غصن نائي المسافة عال
أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا
تعالي أقاسمك الهموم تعالي
تعالي تري روحا لدي ضعيفة
تردد في جسم يعذب بال
إن تذكر الأهل والأحباب والأصحاب والخلان وفاء ما بعده وفاء، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على طيب معدنك وكرم غرسك وأصالة تربيتك ونبل أخلاقك فلنتذكر ولنتعظ ونعتبر مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا حزن يدوم ولا فرح وأن الدنيا معبر لا مقر وأن العاقبة للمتقين، ودمتم سالمين.
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