الدنيا مَعبر!

يقول المولى عز وجل (وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) الذاريات: 55، فكل من وقر الإيمان في قلبه تنفعه الذكرى، وقد ورد الذكر في القرآن الكريم ثمانية وستين ومائتي موضع، وقد تهيج لنا الذكرى الأحزان، ومن ذلك تذكر أحبابك الذين فارقوك وكانوا بالنسبة لك مثل السمع والبصر ففارقوك رغما عنك بلا إرادة منك لأن إرادة الله تعالى هي الغالبة والدنيا لا تخلو من المصائب والمحن كنحو قول نابغة بني جعدة:تذكرت شيئا قد مضى لسبيلهومن عادة المحزون أن يتذكروعند المصائب يرعوي ذوي الألباب احتسابا لأجر من بيده ملكوت السموات والأرض، فالحزن والأسى لابد منه، لابد من الصبر وأفضل ذلك الصبر الجميل وهو الذي لا جزع فيه والتجلد، ولا نشتكي لغير الله تعالى مسبب الأسباب ورب الأرباب ومجري السحاب الذي بين لنا عظم أجر ذلك في قوله عز من قائل: (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) الزمر: 10، وقد قضى أبو فراس الحمداني حينما أسره الروم وسجنوه أياما طويلة نهاره حزن وليله أسى ولوعة يتذكر اهله وأترابه ورفاقه ووطنه الذي فارقه، فلم يجد أمامه من يبث لها حزنه سوى حمامة فوق شجرة بالقرب منه فقال يخاطبها بحرقة:أقول وقد ناحت بقربي حمامةأيا جارتي هل بات حالك حاليمعاذ الهوى ماذقت طارقة النوىولا خطرت من الهموم بباليأتحمل محزون الفؤاد قوادمعلى غصن نائي المسافة عالأيا جارتا ما أنصف الدهر بينناتعالي أقاسمك الهموم تعاليتعالي تري روحا لدي ضعيفةتردد في جسم يعذب بالإن تذكر الأهل والأحباب والأصحاب والخلان وفاء ما بعده وفاء، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على طيب معدنك وكرم غرسك وأصالة تربيتك ونبل أخلاقك فلنتذكر ولنتعظ ونعتبر مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا حزن يدوم ولا فرح وأن الدنيا معبر لا مقر وأن العاقبة للمتقين، ودمتم سالمين.

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