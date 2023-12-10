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أحلام الأفاعي (2)

12/10/2023 11:28:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هل من الطبيعي حجم التدمير الهائل الذي تحدثه القوات العسكرية للكيان الصهيوني في غزة بحيث يتحول القطاع إلى كومة كبيرة من ركام المباني؟
ولماذا الإصرار «غير الطبيعي» على تهجير سكان القطاع، وعدم عودة سكان شمال غزة حتى بعد نقل العمليات العسكرية إلى جنوب القطاع؟
وهل الاعتراض العلني من الدول الغربية على تهجير الفلسطينيين بينما يترك الكيان لينفذ التهجير فعلياً، هو مخطط مدبر مسبقاً لتحقيق هدف آخر متفق عليه؟
في الوقت الذي أكتب فيه سطور المقال يتم «دفع وحشر عشرات الآلاف من أهل غزة في آخر أمتار من الحدود مع مصر. والجميع يحبس أنفاسه في انتظار ماذا سيحدث إذا حاول جيش «الدفاع» دفع الفلسطينيين لعبور الحدود مع مصر، واختراق «الخط الأحمر» الذي حدده الرئيس السيسي و«كسر الإرادة» المصرية (لا قدر الله)، وماذا سيكون رد فعل مصر؟
وزير خارجية المملكة الأردنية أيمن الصفدي طرح أمس تساؤلاً استوقفني: لماذا تصر قوى الاحتلال على إخراج أهل غزة من القطاع؟.. وهل الهدف خلق واقع جديد على الأرض؟.
أعتقد أن الهدف هو فعلاً إخلاء «كل» قطاع غزة من أهله وتحويله إلى حطام لا يصلح للحياة الآدمية ولا حتى لإعادة الإعمار!!
بل لتهيئة الأرض لشق «القناة» الحلم بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، بعد أن أعلنت إسرائيل قبل عامين عن إعادة إحيائه، وتحمل اسم «قناة بن جوريون» وتمتد من ميناء إيلات إلى شمال غزة، وروّجت الوفود التي أرسلها الكيان الصهيوني إلى الدول «المهتمة» للقناة الجديدة بأنها ستكون أعمق وأوسع من قناة السويس، وتعمل في اتجاهين دائمين، والأهم أنه ستمر بمحاذاتها خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز من مناطق إنتاجه في آسيا إلى أوروبا، وتقول التقارير إن تل أبيب حصلت بالفعل على موافقة «عدة» دول على «المباركة» و«المشاركة».
فهل يمكن تطبيق المشروع عملياً؟.. وكم سيتكلف؟..
والأهم: ما آثاره على قناة السويس؟ ودخل مصر الدولاري؟
وكيف ستواجه مصر أخطار المشروع؟
وغداً للحديث بقية.. إن كان في العمر بقية.
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء


دعاء لفلسطين
اللهم يا رحمن يا رحيم.. يا حيّ يا قيوم إن أهلنا في فلسطين ضاقت بهم السبل وأحاطت بهم المهالك واشتدت عليهم المحن وعصف بهم الجوع والمرض والظلم والقهر وعظم عليهم الأمر وتكالبت عليهم الأمم فاكشف غمتهم وفرّج كربهم وأغث لهفتهم وتولّ أمرهم وثبت أقدامهم وتقبل شهداءهم.. إنك على كل شيء قدير.


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