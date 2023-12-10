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نظام مكاتب التشغيل الجديد.. هل يفتح باب الانتهاكات العمالية؟

12/10/2023 11:27:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






عمان - فيما نشرت بنود مسودة نظام المكاتب الخاصة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها على الموقع الإلكتروني لديوان الرأي والتشريع، قبل مروره بالقنوات القانونية، أبدى نقابيون وحقوقيون ملاحظات عديدة حول النظام.
ومن أبرز الملاحظات التي أشار إليها هؤلاء في حديث لـ "الغد"، توسيع صلاحيات وزير العمل، الأمر الذي يتنافى مع العمل المؤسسي ويتناقض مع الحاكمية الرشيدة، متسائلين حول أهمية وجود الأنظمة والتعليمات إذا كانت مرتبطة دائما بموافقة الوزير.
ورأوا أن النظام سيخلق تراجعا في شروط العمل، وسيفتح الباب على مصراعيه للانتهاكات والممارسات غير القانونية في العديد من القطاعات التي سيجري توظيف العاملين فيها.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة عزام الصمادي أن النظام صادر بمقتضى أحكام البند (2) من الفقرة (أ) والفقرة (ج) من المادة (10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، قد يكون إصداره في هذا الوقت مهما وضروريا.
لكن الصمادي انتقد عدم إشارة النظام إلى كيفية التعاطي مع الفقرة (د) من المادة (10) من قانون العمل، والتي تنص على: "للوزير السماح للنقابات ونقابات أصحاب العمل والنقابات المهنية والجامعات والبلديات والغرف الصناعية والتجارية، وأي هيئات عامة أخرى للقيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين شريطة عدم تقاضي أي بدل مقابل ذلك".
وتساءل الصمادي لماذا لم يتم الاستمرار بتفعيل تلك الفقرة المشار إليها، مرجحا أن يؤدي ذلك إلى إثارة الجدل في المستقبل في حال مارست أي نقابة دورها في عملية التشغيل، خارج إطار المكاتب المنوي السماح لها بالعمل لتشغيل الأردنيين.
وأكد أن النظام لم يشر أو يؤكد الدور المستقبلي لمديريات التشغيل في الوزارة استنادا للفقرة (أ) من المادة (11) من قانون العمل.
وقال: "أعتقد أن نسبة (7 %) الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (11) في النظام مبالغ فيها بعض الشيء، وخاصة في ظل تدني الأجور المعروضة في سوق العمل".
وبحسب الصمادي، فإن النظام لم يلزم المكاتب بمتابعة ظروف تشغيل العاملين، وخاصة من حيث ضرورة التأكد من أخد كافة حقوقهم العمالية من ضمان اجتماعي وتأمين صحي وإجازات، وضرورة استلام أجورهم في المواعيد المحددة .....الخ.
وأشار أيضا إلى أن النظام لم يلزم المكتب بمرجعية خاصة في حال وجود أي نزاع عمالي ما بين العامل، وصاحب العمل، بالتنسيق مع وزارة العمل والنقابات".
من جانبه، أكد المرصد العمالي، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أن المشكلة تكمن في التعديلات التراجعية التي طرأت على المادة 10 من قانون العمل في نيسان (إبريل) الماضي، إذ سمحت هذه التعديلات لوزارة العمل، بدلا من الترخيص بإنشاء مكاتب خاصة لتشغيل الأردنيين، بالتعاقد مع أي جهة داخل أو خارج المملكة لهذه الغاية، أو ترخيص شركات متخصصة في نشاط معين تستخدم العمال الأردنيين العاملين لديها وتقوم بالتعاقد مع أصحاب العمل لتزويدهم بهؤلاء العمال.
وأضاف المرصد أنه يمكن الجزم بأن هذه التعديلات ستخلق تراجعا في شروط العمل، وستوسع من الانتهاكات في سوق العمل، فهناك شركات كبرى عديدة أصبحت تعتمد في الآونة الأخيرة على شركات تسمى "تطوير الأعمال" أو "المساندة"، بهدف تخفيض النفقات وحرمان العاملين لديهم من الحمايات الاجتماعية والحوافز والميزات الإضافية والأجور التي تؤمن لهم حياة كريمة.
وبين أن المرصد العمالي كشف عن وجود فجوة أجور كبيرة بين العاملين في الوظيفة والمهام نفسها في الشركات المساندة والكبرى، بالرغم من عملهم في المهام والمنشأة ذاتهما، إضافة إلى حرمانهم من الحقوق والمنافع التي يتمتع بها زملاؤهم الذين يقومون بالمهمات نفسها في المنشآت ذاتها.
ورأى أن بعض الشركات المشغلة تمارس انتهاكات في ظل غياب المظلات النقابية التي ترعى حقوق العمال وتدافع عنهم، أو تؤدي دور المفاوضة الجماعية وإدارة الاحتجاجات السلمية للعمال.
وتابع: "لذلك، يجب إجراء تعديلات على هذا النظام، بإضافة نصوص تضمن حماية حقوق العاملين والعاملات عند توظيفهم، سواء داخل المملكة أو خارجها، وأيضا تكثيف حملات التفتيش على هذه الشركات المشغلة للعمال، وبخاصة عقود العمل المبرمة.
ويستدعي ذلك أيضا، ضرورة فتح باب التنظيم النقابي، وعدم حصر النقابات العمالية بـ17 نقابة عامة فقط، فجلها ضعيفة في مسائل النزاع العمالي، والسماح بالتعددية النقابية لضمان وجود مظلات ونقابات عمالية لمختلف العاملين الراغبين بذلك، خصوصا وأن المفاوضات الجماعية محصورة بنقابات العمال رغم أن أكثر من 80 % من القوى العاملة في الأردن غير منضوية تحت مظلة نقابات عمالية.
بدوره، قال الناشط النقابي، وناشر موقع الراصد النقابي لعمال الأردن (رنان)، حاتم قطيش، إن مسودة هذا النظام تأتي ترسيخا وامتدادا للنهج الحكومي في تهميش الحوار الاجتماعي، وانتهاج أسلوب البراشوت في وضع التشريعات الوطنية.
وأضاف: كان المطلب الدائم والمستمر بأن تكون هذه المسودات نتيجة حوار اجتماعي يساهم فيه جميع الأطراف ذات الاختصاص لتكون مواد هذه الأنظمة أكثر ملاءمة لجميع الأطراف.
وبين قطيش أنه يلاحظ توسيع صلاحيات الوزير، ما يتنافى مع العمل المؤسسي ويتناقض مع الحاكمية الرشيدة، فما فائدة وجود أنظمة وتعليمات إذا كانت مرتبطة، في النهاية، بموافقة الوزير؟ والأصل أن قرار فتح وإغلاق هذه المكاتب يرتبط باستيفاء الشروط وليس بموافقة أو عدم موافقة الوزير، كما فتح النظام الباب للوزير لإضافة شروط أخرى لم ترد في النظام أو حتى التعليمات.
وأشار إلى أن حديث النظام عن نسب معينة يتقاضاها المكتب بدل خدمات هي خطوة جيدة، ومن هنا تجيء أهمية الحوار الاجتماعي مع ذوي الاختصاص لتقدير مدى واقعية هذه النسب، وأيضا تقدير واقعية قيمة الكفالة المطلوبة من هذه المكاتب.

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