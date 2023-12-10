المحامين: توقف عن الترافع أمام المحاكم الأربعاء ويوم تضامني الجمعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعت نقابة المحامين منتسبيها للتوقف عن الترافع أمام جميع محاكم المملكة وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمحامين للتضامن مع الحق الفلسطيني والنطالبة بوقف الإجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
وكانت النقابة قد قررت التنسيق مع اتحاد المحامين العرب والنقابات الدولية الصديقة من أجل
إعلان يوم عالمي للمحامين للتضامن مع الحق الفلسطيني، حيث تقرر أن يكون يوم الاربعاء، بحيث يكون يـوم اعتصام للمحامين والتوقف عن الترافع أمام كافة محاكم المملكة، مع مراعاة المهل والطعون وإخلاء السبيل.
كما قررت أن إقامة يوماً لتضامن المحامين وعائلاتهم مع الشعب الفلسطيني يوم الجمعة في مجمع النقابات تحت عنوان (محامون من أجل المقاومة)، يتضمن فعاليات ونشاطات تدعم الحق الفلسطيني والمطالبة بوقف المجازر والعدوان الصهيوني.
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