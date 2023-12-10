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المحامين: توقف عن الترافع أمام المحاكم الأربعاء ويوم تضامني الجمعة

12/10/2023 11:27:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




دعت نقابة المحامين منتسبيها للتوقف عن الترافع أمام جميع محاكم المملكة وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمحامين للتضامن مع الحق الفلسطيني والنطالبة بوقف الإجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
وكانت النقابة قد قررت التنسيق مع اتحاد المحامين العرب والنقابات الدولية الصديقة من أجل
إعلان يوم عالمي للمحامين للتضامن مع الحق الفلسطيني، حيث تقرر أن يكون يوم الاربعاء، بحيث يكون يـوم اعتصام للمحامين والتوقف عن الترافع أمام كافة محاكم المملكة، مع مراعاة المهل والطعون وإخلاء السبيل.
كما قررت أن إقامة يوماً لتضامن المحامين وعائلاتهم مع الشعب الفلسطيني يوم الجمعة في مجمع النقابات تحت عنوان (محامون من أجل المقاومة)، يتضمن فعاليات ونشاطات تدعم الحق الفلسطيني والمطالبة بوقف المجازر والعدوان الصهيوني.

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