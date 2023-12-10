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تفاصيل إنقاذ شخص حوصر داخل صومعة أعلاف في الزرقاء

12/10/2023 11:27:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن طواقم الدفاع المدني المتخصصة والعاملة في محافظة الزرقاء تبلغت عن سقوط شخص داخل صومعة أعلاف بمنطقة الضليل في محافظة الزرقاء اثناء قيامه باعمال الصيانةص.

وأكد الناطق الإعلامي أن الجهود المبذولة والكبيرة التي قامت بها الفرق المتخصصة حافظت على حياة المصاب، لا سيما أن الصومعة يصل ارتفاعها لعشرين متراً وفيها ما يزيد عن الفين طن من الأعلاف .

واضاف أن عمليات إنقاذه استمرت لعدة ساعات متواصلة واستخدم فيها معدات متخصصة لمثل هذا النوع من الحوادث، لحين تحريره وابقائه على قيد الحياة بحمد الله

بدورها عملت طواقم الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، ووصفت حالته الصحية بالمتوسطة .

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