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خمسة أسئلة عن غزة

12/10/2023 11:27:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ناثان براون* - (كارنيغي الشرق الأوسط) 2023/11/10

فيما تتوالى فصول الصراع في القطاع، بات من الضروري معرفة المزيد عن المسارات المحتملة.
* * *
غداة الهجمات الشرسة في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، لم أشعر بالصدمة فحسب، بل كنت غير متيقن على الإطلاق مما قد يحدث بعد ذلك. كانت بعض الأمور واضحة. فقد انكفأت القوى السياسية على الفور، كل في فقاعته، وتبدد أي شعور بالإنسانية المشتركة. وكنت على يقين من أن هؤلاء الأفرقاء سيتصرفون بالطريقة نفسها من خلال تجاهل التداعيات الطويلة الأمد، وهذا تحديدًا ما زج بهم في الوضع الراهن.
ولكن لم يكن واضحا بالدرجة نفسها إلى أين يمكن أن تقودهم اندفاعاتهم، وما الذي سيستطيعون فعله في الواقع. نتيجةً لذلك، لم أستطع أن أرى نتيجةً واضحة سوى ما يلي: "حينما ينقشع غبار هذه الجولة من الصراع، سيكنّ الفلسطينيون والإسرائيليون مرارة أكبر لبعضهم بعضا، لكن لن تكون لديهم بعد الآن الوسائل اللازمة لبناء مستقبل أقل عنفًا".
بعد مرور شهر، باتت الأمور أوضح بقليل. فمعظم تلك الشكوك الأولى تجسدت على أرض الواقع إلى حد أقلقني. الأسبوع الماضي، كتبتُ مقالًا تشخيصيا للأوضاع استنادًا إلى فكرة أن الغبار قد لا ينقشع في غزة. وأحد الدوافع وراء المقال كان نمطًا مؤسِفًا رأيته يتشكل: فعندما صب المحللون أخيرًا اهتمامهم على مسألة النتائج، اقترحوا ترتيبات استندت إلى آمال غير واقعية وأحيانًا إلى سوء فهم عميق. (كالدعوات مثلا إلى تولي السلطة الفلسطينية من جديد السيطرة على غزة، وكذلك إلى وضع منهاج مدرسي جديد -ولكن بالطبع، المناهج المدرسية في غزة هي من الوسائل القليلة المتبقية التي تمارس من خلالها الوزارات في رام الله مهام فعالة في القطاع).
لذلك، إن لم يكن السؤال "أخبرني كيف سينتهي كل ذلك"، بل "أخبرني كيف ستتطور الأمور"، والإجابات ما تزال ضبابية بعض الشيء. ثمة الكثير من النقاط الملتبسة المعروفة: ماذا ستحقق إسرائيل في الواقع؟ وكم من الأشخاص سيُقتلون بعد؟ وما مدى خطورة المؤشرات المتزايدة على توتر أميركي إسرائيلي؟ ولكن من أجل معرفة المزيد عن المسارات المحتملة، أود لفت الانتباه إلى خمسة أسئلة، وحده مسار الأحداث قد يكون كفيلًا بالإجابة عنها.
أولًا، هل تُنشئ إسرائيل جيوبًا أصغر وأكثر كثافة داخل غزة عن سابق تصور وتصميم أو بصورة غير متعمدة؟
تحث إسرائيل المدنيين في شمال غزة على الانتقال إلى الجنوب. وتدمر عددًا كبيرًا من المنازل هناك أيضًا. تلمّح بعض التعليقات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين إلى أن أمرًا منهجيًا يتحضر -ولكن حتى لو وُضعت الخطط والنوايا جانبًا، من الواضح أن شيئًا ما يحدث. يُرغَم سكان القطاع ذي الكثافة السكانية العالية إلى التوجه جنوبًا، ويتكدسون في جيوب أصغر مع ترتيبات مؤقتة للسكن وتأمين الحاجات الأساسية. لا أُفق للعودة إلى الشمال بانتظار "اليوم التالي"، فهو غير واضح المعالم ويبدو بعيد المنال، وقد لا يأتي أبدًا.
ثانيًا، هل سترتكب القوات البرية الإسرائيلية الفظائع؟
كان خطاب القادة الإسرائيليين في الأيام التي أعقبت مجازر 7 تشرين الأول (أكتوبر) مخيفًا. لقد انحسرت التصريحات الشديدة التطرف، وعوقِب الوزير الذي صرح أن أحد خيارات إسرائيل هو إبادة غزة بإلقاء قنبلة نووية عليها. وخفّت بعض الشيء أيضًا حدة الخطاب المتطرف بالدرجة نفسها، لا بل الدموي، الصادر عن القادة الأميركيين، والذي هدد بجعل غزة أشبه ببرلين وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية؛ وقتل جميع عناصر حماس؛ وإرسال الجنود "من دون قواعد اشتباك".
ولكن الخطر الفعلي الذي يمثله هذا الخطاب الصادر عن المسؤولين ليس في أن الكلام قد يُترجَم إلى أوامر عمليات، بل في أنه يوجه رسالة إلى الجنود المشاركين في القتال البري العنيف بأن جميع الفلسطينيين هم أهداف مشروعة، وبأن ما من عواقب ستترتب على أولئك الذين يمارسون الانتقام.
ثالثًا، ما الذي ستصبح عليه حماس؟
لقد أشار محللون إلى أن حماس هي "فكرة"، وأوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن المهمة هي "إلحاق الهزيمة بفكرة، فكرة منحرفة"، فيما يشكك آخرون في إمكانية القضاء على فكرة.
هذا الكلام مضلل. لدى حماس بعض المواقف والتصريحات العقائدية، ولكنها مبهمة. إنها نتاج حركة تتطور، إلا أنها لم تصنع تلك الحركة. إن كان من فكرةٍ خلف حماس، فهي حماس نفسها، أي أنها تجسيدٌ لأمل الشعب الفلسطيني بالتحرر ولذلك يجب الحفاظ عليها. في محادثاتي الشخصية مع عناصر في حماس، لاحظت أنهم في الكثير من الأحيان يختلفون في هذه النقطة عن عناصر الفصائل الأخرى: فهم يولدون انطباعًا بأنهم جزء من شيء أكبر منهم. أما عناصر فتح فيميلون بدرجة أكبر بكثير إلى الحديث عن طموحاتهم وأفكارهم الشخصية.
حماس هي أيضًا حركة كبيرة ومعقدة ذات فروع كثيرة عسكرية ودبلوماسية وسياسية وإدارية، وأخرى متعلقة بالتجنيد والتدريب والاتصالات. ويخوض عناصرها اليوم ما يوصف أحيانًا بأنه حرب وجودية مع إسرائيل. ربما يكون الصراع مصيريا، ولكنه ليس وجوديا على الأرجح. قد يفقد الناشطون دبلوماسيا مكانتهم؛ وقد يلقى عددٌ كبير من مقاتلي حماس مصرعه؛ ويُطرَد كبار مسؤولي الحركة في غزة من مناصبهم. ولكن السؤال، كيف ستتغير الحركة نتيجةً للحرب وما خطواتها المقبلة، مفتوح على احتمالات كثيرة.
رابعًا، ماذا سيحل بحركة فتح؟
السلطة الفلسطينية قوة بائدة. ومنظمة التحرير الفلسطينية مجرد قوقعة فارغة. ولكن ثمة فريق سياسي فلسطيني آخر ما يزال حيا، ولو كان خاملًا. فحركة فتح، ولا سيما في الضفة الغربية، ما تزال منظمة منقسمة حول الأشخاص والسياسة. وقد خسرت أيضًا جزءًا من صدقيتها، وليس لديها توجه واضح. ولكنها حاضرة ليس على مستوى القيادة فحسب إنما أيضًا على مستوى القواعد الشعبية. إذن، هل ستلجأ أجزاء من حركة فتح إلى المقاومة المسلحة؟ هل ستبرز فتح من جديد في غزة، بعدما كانت حماس قد أبقتها تحت السيطرة؟ يبدو مستبعدًا أن يتمكن القادة الشباب في الحركة من إعادة إحيائها على نحو كامل، ولكنهم قد يمنحونها جرعات صغيرة من الحيوية -أو على العكس، قد يستنسخون نزعة مَن سبقوهم إلى الخصومات الشخصية والمناورات القصيرة الأمد.
خامسًا، مَن سيتخذ القرارات في إسرائيل؟
تخوض إسرائيل الآن العملية العسكرية الأطول أمدًا والأوسع نطاقًا منذ احتلالها لبنان في العام 1982، وربما منذ حرب 1973. وفيما تتواصل العملية العسكرية، أصوات مَن ستسود؟ هل ستبرز استراتيجية ما أم قرارات ظرفية فقط؟ ثمة قيادة سياسية منقسمة على رأس السلطة؛ ومجموعة من الهيكليات العسكرية والأمنية التي تتعرّض للاستهداف من بعض أعضاء تلك القيادة السياسية؛ ومعسكر ديني قومي ما يزال يمتلك بعض أدوات النفوذ. يمكن أن تتنوع ردود فعل الناخبين الإسرائيليين، وسيُضطَر القادة السياسيون إلى مواجهة هذا الواقع في مرحلة معينة.
سيتوجب على إسرائيل اتخاذ قرارات مصيرية. وفي حين أن توجهات الأفراد واضحة أحيانًا، الأمر الأقل وضوحًا، حتى في الأزمنة الأكثر هدوءًا، هو ما إذا كانت السياسة تعكس استراتيجيات معينة أو انعدام الاستراتيجية. وفي الأجواء الراهنة، المسائل أكثر ضبابية. فهل الأعمال العسكرية الحالية هي مثلا جزء من مشروعٍ لتحويل قطاع غزة إلى منطقة "ب" منفصلة، على غرار ذلك الجزء من الضفة الغربية حيث تعمل المؤسسات المدنية الفلسطينية لصالح الفلسطينيين، ولكن إسرائيل تتحرك عسكريا وأمنيا كما تشاء؟ أم هل أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية مدفوعة ببساطة بالأهداف المُعلنة للحرب الإسرائيلية، والتي تتمثل في طرد حماس من السلطة وإلحاق الهزيمة العسكرية بها؟ هل رفض الكشف عن أي مقاربات في المدى الطويل هو غطاء لهذه السياسة تحديدًا، أم أنه ينم عن عجز حقيقي عن التفكير أبعد من الغد؟ وهل تصاعُد العنف ضدّ الفلسطينيين في الضفة الغربية هو مأزقٌ لا تريد القيادة أن تُضطر إلى التعامل معه، أم أنه يتيح فرصةً لتثبيت الضم بحكم الأمر الواقع؟
غالب الظن أن الإجابات عن هذه الأسئلة ستتبلور مع مرور الوقت. وفيما تركز النقاشات على الخيارات في السياسة -وهذا ما يجب أن يحدث- فإن القوى التي أطلقتها الجهات الفاعلة السياسية كبيرة إلى درجة أن الإجابات لن تكون على الأرجح رهنًا بالأحداث فحسب، إنما أيضًا بالعمل السياسي الواعي.

*ناثان ج. براون: أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن، وباحث مرموق، ومؤلف ستة كتب عن السياسة العربية نالت استحساناً.
*نشر بالإنجليزية تحت عنوان: Five Questions About Gaza

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