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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جديد

12/10/2023 11:27:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت وزارة الدفاع السورية في بيان لها إنه في حوالي الساعة 05: 23 من مساء أمس الأحد نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق.

وأضافت بأن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات.


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