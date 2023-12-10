الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جديد
التاريخ
12/10/2023 11:27:29 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الدفاع السورية في بيان لها إنه في حوالي الساعة 05: 23 من مساء أمس الأحد نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق.
وأضافت بأن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات.
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