بالأرقام... حجم المساعدات التي دخلت غزة عبر معبر رفح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أظهرت إحصائية تفصيلية حجم المساعدات التي دخلت عبر معبر رفح إلى غزة، من 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وفقا للإحصائية، فقد بلغ حجم الأدوية والمستلزمات الطبية 3646 طنا، فيما بلغ حجم الوقود عن الفترة نفسها 2188 مترا مكعبا، فيما بلغ حجم المساعدات الغذائية 19975 طنا، والمياه 13268 مترا مكعبا، كما بلغت حجم المساعدات الأخرى 4449 طنا، وكذلك 201 خيمة.
ووفقا للاحصائية ايضا فإن عدد سيارات الإسعاف التي دخلت للقطاع بلغت 48 سيارة، في الفترة ذاتها، وكذلك عدد 3733 شاحنة. وكالات
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