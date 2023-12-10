بالأرقام... حجم المساعدات التي دخلت غزة عبر معبر رفح

أظهرت إحصائية تفصيلية حجم المساعدات التي دخلت عبر معبر رفح إلى غزة، من 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.



وفقا للإحصائية، فقد بلغ حجم الأدوية والمستلزمات الطبية 3646 طنا، فيما بلغ حجم الوقود عن الفترة نفسها 2188 مترا مكعبا، فيما بلغ حجم المساعدات الغذائية 19975 طنا، والمياه 13268 مترا مكعبا، كما بلغت حجم المساعدات الأخرى 4449 طنا، وكذلك 201 خيمة.

ووفقا للاحصائية ايضا فإن عدد سيارات الإسعاف التي دخلت للقطاع بلغت 48 سيارة، في الفترة ذاتها، وكذلك عدد 3733 شاحنة. وكالات