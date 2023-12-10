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بايدن يدعو زيلينسكي إلى البيت الأبيض الثلاثاء

12/10/2023 11:27:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت واشنطن الأحد أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن دعا نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارته في البيت الأبيض الثلاثاء لبحث "احتياجات أوكرانيا الملحّة" بعدما عرقل الكونغرس الأميركي إقرار مساعدة عسكرية هي بأمسّ الحاجة إليها.


وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار في بيان إنّ الرئيسين "سيناقشان احتياجات أوكرانيا الملحّة" في تصدّيها للهجوم الروسي، و"الأهمية الحيوية لاستمرار دعم الولايات المتحدة في هذه اللحظة الحرجة".


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