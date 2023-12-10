زعماء غرب أفريقيا يعترفون بالمجلس العسكري في النيجر

اعترف رؤساء دول غرب أفريقيا أمس الأحد رسميا بالمجلس العسكري الحاكم في النيجر، لكن مع بقاء العقوبات لحين شروع المجلس في تبني خطوات لفترة انتقالية”قصيرة” وصولا إلى حكم مدني.



وكانت دول غرب أفريقيا قد فرضت عقوبات على النيجر بعد انقلاب يوليو على الرئيس محمد بازوم المدعوم من فرنسا.



وقال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) عمر أليو توراي، خلال اجتماع للكتلة في العاصمة النيجيرية أبوجا، إن فريقا من رؤساء الدول سيعمل مع المجلس العسكري”للاتفاق على برنامج انتقالي قصير” بخلاف السنوات الثلاث التي اقترحها المجلس العسكري الحاكم في وقت سابق.