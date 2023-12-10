Monday, 11 December 2023 08:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زعماء غرب أفريقيا يعترفون بالمجلس العسكري في النيجر

12/10/2023 11:27:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

اعترف رؤساء دول غرب أفريقيا أمس الأحد رسميا بالمجلس العسكري الحاكم في النيجر، لكن مع بقاء العقوبات لحين شروع المجلس في تبني خطوات لفترة انتقالية”قصيرة” وصولا إلى حكم مدني.


وكانت دول غرب أفريقيا قد فرضت عقوبات على النيجر بعد انقلاب يوليو على الرئيس محمد بازوم المدعوم من فرنسا.


وقال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) عمر أليو توراي، خلال اجتماع للكتلة في العاصمة النيجيرية أبوجا، إن فريقا من رؤساء الدول سيعمل مع المجلس العسكري”للاتفاق على برنامج انتقالي قصير” بخلاف السنوات الثلاث التي اقترحها المجلس العسكري الحاكم في وقت سابق.


MENAFN10122023000072011014ID1107567600

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث