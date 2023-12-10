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أمريكا تكشف عن مفاجأة تخص مخزون الأسلحة والذخيرة

12/10/2023 11:27:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت رئيسة مكتب الميزانية في البيت الأبيض، أنه بقي لدى الولايات المتحدة ما يقرب من مليار دولار فقط من التمويل المتبقي لتجديد مخزونها من الأسلحة والذخيرة.

وقالت شالاندا يونغ، في تصريح صحفي أمس الأحد، أنه "فيما يتعلق بالميزانية، بقي لدينا حوالي مليار دولار لتجديد احتياطياتنا. الأمر كله يعود إلى قرار سياسي"، متسائلة: "هل يجب أن نخاطر باستعدادنا القتالي بينما يصبح الوضع في العالم أكثر صعوبة؟".


وأشارت إلى أنه لا ينبغي للولايات المتحدة الاختيار بين ضمان استعدادها القتالي ودعم حلفائها، بما في ذلك أوكرانيا، مشددة على أنه "يتعين على الكونغرس ببساطة أن يضمن قدرتنا على ضمان أمننا القومي مع دعم حلفائنا مثل أوكرانيا". وكالات

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