أمريكا تكشف عن مفاجأة تخص مخزون الأسلحة والذخيرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت رئيسة مكتب الميزانية في البيت الأبيض، أنه بقي لدى الولايات المتحدة ما يقرب من مليار دولار فقط من التمويل المتبقي لتجديد مخزونها من الأسلحة والذخيرة.
وقالت شالاندا يونغ، في تصريح صحفي أمس الأحد، أنه "فيما يتعلق بالميزانية، بقي لدينا حوالي مليار دولار لتجديد احتياطياتنا. الأمر كله يعود إلى قرار سياسي"، متسائلة: "هل يجب أن نخاطر باستعدادنا القتالي بينما يصبح الوضع في العالم أكثر صعوبة؟".
وأشارت إلى أنه لا ينبغي للولايات المتحدة الاختيار بين ضمان استعدادها القتالي ودعم حلفائها، بما في ذلك أوكرانيا، مشددة على أنه "يتعين على الكونغرس ببساطة أن يضمن قدرتنا على ضمان أمننا القومي مع دعم حلفائنا مثل أوكرانيا". وكالات
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