17 جريحا في تصادم قطارين بإيطاليا

17 جريحا في تصادم قطارين بإيطاليا
التاريخ
12/10/2023 11:27:20 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خلف تصادم قطارين أمس الأحد 17 جريحا في آخر إحصائية لعواقب الحادثة التي وقعت على طريق بولونيا-ريميني بالقرب من فاينزا، واستدعى الأمر هرع فرق الإطفاء على الفور إلى الموقع.
وتسبب الحادث أيضا بتوقف حركة المرور بين كاستيلبولونيا وفورلي، بينما لم تتضح بعد الأسباب التي أدت إلى الاصطدام بين القطارين. وكالات
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