17 جريحا في تصادم قطارين بإيطاليا

خلف تصادم قطارين أمس الأحد 17 جريحا في آخر إحصائية لعواقب الحادثة التي وقعت على طريق بولونيا-ريميني بالقرب من فاينزا، واستدعى الأمر هرع فرق الإطفاء على الفور إلى الموقع.



وتسبب الحادث أيضا بتوقف حركة المرور بين كاستيلبولونيا وفورلي، بينما لم تتضح بعد الأسباب التي أدت إلى الاصطدام بين القطارين. وكالات

