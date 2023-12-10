واشنطن: سنعزز القوة البحرية بالبحر الأحمر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأحد أن الولايات المتحدة تسعى لتوسيع القوة البحرية متعددة الجنسيات بالبحر الأحمر لحماية السفن من التهديدات الحوثية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أميركي مطلع أن "العديد من الدول لها مصلحة في منع تعطيل الشحن التجاري عبر هذا الجزء من العالم"، مشيرا إلى أن هذه النقطة أكدها مسؤولو الإدارة للدول الأخرى خلال محادثات توسيع القوة البحرية، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي". وكالات
MENAFN10122023000072011014ID1107567597
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.