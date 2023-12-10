واشنطن: سنعزز القوة البحرية بالبحر الأحمر

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأحد أن الولايات المتحدة تسعى لتوسيع القوة البحرية متعددة الجنسيات بالبحر الأحمر لحماية السفن من التهديدات الحوثية.



ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أميركي مطلع أن "العديد من الدول لها مصلحة في منع تعطيل الشحن التجاري عبر هذا الجزء من العالم"، مشيرا إلى أن هذه النقطة أكدها مسؤولو الإدارة للدول الأخرى خلال محادثات توسيع القوة البحرية، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي". وكالات

