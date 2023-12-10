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فنانة شهيرة تدلي بصوتها مرتين في انتخابات الرئاسة المصرية

12/10/2023 11:27:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن رصد واقعة تصويت إحدى الناخبات مرتين في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرة إلى إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق.

وفي هذا الصدد، كشفت الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" تصويت الفنانة القديرة لبلبة مرتين في الانتخابات الرئاسية 2024.


وأشارت لميس الحديدي إلى تكرار تصويت الفنانة لبلبة في الانتخابات الرئاسية 2024، مرتين الأولى بالقنصلية المصرية بجدة بالسعودية في أثناء حضورها فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، بالمرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية، والمرة الثانية اليوم بعد افتتاح لجان التصويت داخل مصر، موضحة أنه ربما حدث بدون قصد أو دون معرفة منها بلوائح المشاركة الانتخابية في التصويت، رغم أنه يعد جريمة ومخالفة انتخابية. وكالات

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