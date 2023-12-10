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مؤشر كتلة الجسم تلك السيارة المتهالكة

12/10/2023 11:20:36 PM
(MENAFN- Al Watan) إذا كان هناك أي شيء يحدد طفرة أدوية السمنة الحالية حول العالم، فهو ما يلي: إن عددًا أكبر من الناس يريدون هذه الحقن مقارنة بما يمكنهم الحصول عليه بالفعل. وتشمل العوائق التكاليف الباهظة التي يمكن أن تتجاوز قدرة الفرد المالية مع التغطية التأمينية المحدودة، والنقص المستمر في الإمدادات. ولكن قبل أن تظهر كل هذه المشكلات، فإن أي شخص يحاول الحصول على وصفة طبية سيواجه حتمًا نفس العقبة: مؤشر كتلة الجسم.
إن مؤشر كتلة الجسم يعتمد على الحسبة البسيطة لقسمة وزن الشخص على مربع طوله. وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن الأشخاص مؤهلون للحصول على وصفات طبية لدوائي ويقوفي وزيباوند – وهما دواءا سمنة من دواءي السكري اوزمبك ومنجارو – فقط إذا كان مؤشر كتلة الجسم لديهم 30 أو أعلى، أو 27 أو أعلى مع مشكلة صحية مرتبطة بالوزن مثل ارتفاع ضغط الدم. كثير من الذين يحصلون على الدواء يستخدمون مؤشر كتلة الجسم لتتبع تقدمهم. إن مؤشر كتلة الجسم هو العامل الأكبر المنفرد الذي يحدد من الذي توصف له هذه الأدوية، ومن لا يستطيع ذلك، وهذا نتاج لمدى ترسيخ هذا المقياس في كيفية تعامل الأطباء والأشخاص العاديين مع الصحة: انخفاض مؤشر كتلة الجسم أمر جيد وارتفاع مؤشر كتلة الجسم أمر سيئ، أو هكذا أصبح معظمنا يفكر.
لم يكن هذا المقياس الذي يبلغ عمره 200 عام تقريبًا أكثر أهمية مما كان عليه في عصر أدوية السمنة الحالي. لقد أصبح مؤشر كتلة الجسم مثل السيارة المتهالكة التي تستمر في قيادتها لأنها لا تزال تعمل نوعًا ما ويصعب استبدالها. لقد ذكرت عيوبه العديدة منذ سنوات حتى الآن: فبادئ ذي بدء، يأخذ في الاعتبار الطول والوزن فقط، وليس مقاييس أخرى أكثر صلة مثل نسبة الدهون في الجسم. وفي يونيو الماضي، اعترفت الجمعية الطبية الأمريكية رسميًا بأن مؤشر كتلة الجسم لا ينبغي أن يستخدم وحده كمقياس صحي. في العام الماضي، دعا بعض الأطباء إلى إيقاف مؤشر كتلة الجسم تمامًا، مرددين تأكيدات سابقة طالبت بذات الأمر.
الحقيقة أن مؤشر كتلة الجسم يمكن أن يكون مقياسًا صحيًا ثاقبًا، ولكن فقط عند استخدامه بحكمة مع عوامل أخرى. المشكلة هي أنه في كثير من الأحيان لم يكن كذلك.
بات الناس معتادون على رؤية مؤشر كتلة الجسم باعتباره ((مؤشرًا حتميًا ونهائيًا)). لكن هذه ليست الطريقة التي يتم استخدامه في الممارسة السريرية في الآونة الأخيرة. يعد التحول في المجال الطبي بداية جيدة، ولكن التحدي الأكبر هو إقناع الجميع باللحاق بالركب.
بدأ مؤشر كتلة الجسم في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، عندما حاول عالم فلك بلجيكي يُدعى أدولف كويتيليت تحديد خصائص الرجل ((العادي)). وباستخدام بيانات تتعلق بالأشخاص البيض في المقام الأول، لاحظ أن الوزن يميل إلى التباين مع مربع الطول - وهي عملية حسابية أصبحت تعرف باسم مؤشر كويتيليت.
وعلى مدار الـ150 عامًا التالية، تحول ما بدأ كأداة وصفية إلى أداة توجيهية. كان مؤشر كويتيليت يشكل ((توصيات لعامة السكان للانتقال من الأوزان ((المتوسطة)) إلى ((المثالية))، كما كتبت عالمة الأوبئة كاثرين فليجال في تاريخها عن مؤشر كتلة الجسم؛ وفي نهاية المطاف، تم تصنيف الأوزان غير المثالية على أنها ((زيادة الوزن)) و((السمنة)). في عام 1972، اقترح عالم وظائف الأعضاء الأمريكي أنسيل كيز استخدام مؤشر كويتيليت -الذي أعاد تسميته إلى مؤشر كتلة الجسم- لقياس السمنة بشكل تقريبي. لقد كنا عالقين مع مؤشر كتلة الجسم منذ ذلك الحين. وأصبح المقياس جزءًا لا يتجزأ من الأبحاث وزيارات الأطباء فحسب، بل أيضًا في تعريفات السمنة ذاتها. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن مؤشر كتلة الجسم الذي يبدأ من 25 وأقل من 30 يعتبر زيادة في الوزن؛ وأي شيء أعلى من هذا النطاق يعتبر سمنة.
لكن استخدام مؤشر كتلة الجسم لتصنيف صحة الشخص كان مثيرًا للجدل منذ البداية. وأعتقد أنه لا يمكن الدفاع عنه علميًا حين استخدامه للحكم على شخص ما بأنه يعاني من زيادة الوزن. لا يأخذ مؤشر كتلة الجسم مكان توزيع الدهون في الجسم؛ ترتبط الدهون التي تتراكم حول الأعضاء والأنسجة، والتي تسمى الدهون الحشوية، بمشاكل طبية خطيرة، في حين أن الدهون الموجودة تحت الجلد عادة ما تكون أقل مشكلة. يتم أيضًا التغاضي عن القوة العضلية: على سبيل المثال، يعتبر ليبرون جيمس ممن يعاني من زيادة الوزن. يمكن أن يختلف توزيع الدهون والعضلات بشكل كبير عبر الجنس والعمر والعرق. يمكن للأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم مرتفع أن يتمتعوا بصحة جيدة تمامًا، وهناك أشخاص لديهم مؤشر كتلة الجسم طبيعي ولكنهم مرضى بالفعل لأن لديهم الكثير من الدهون في الجسم.
ولكن على الرغم من كل عيوبه، فإن مؤشر كتلة الجسم مفيد بالفعل على مستوى السكان، ويمكن للأطباء قياسه بسرعة وبتكلفة زهيدة. لكن مؤشر كتلة الجسم يصبح مثيرًا للقلق عندما يكون هو كل ما يراه الأطباء. في بعض الحالات، قد تحدد اللحظة التي يحسب فيها الطبيب مؤشر كتلة الجسم للمريض بقية الموعد والحوار في العيادة والعلاقة في المستقبل. ليس مفيدًا أن يكون الوضع الافتراضي هو التركيز المفرط على رقم الوزن. إن التحيز ضد السمنة موثق بشكل جيد بين الأطباء – وحتى بعض المتخصصين في السمنة – ويمكن أن يؤدي بهم إلى تجاهل الاحتياجات الطبية المشروعة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مؤشر كتلة الجسم. في أحد الأمثلة المأساوية، توفيت مريضة في عام 2019 بسبب مرض السرطان الذي لم يتم تشخيصه لأن طبيبها عزا مشاكلها الصحية إلى ارتفاع مؤشر كتلة الجسم لديها.
حين أتحدث مع الزملاء يدرك معظمهم عيوب مؤشر كتلة الجسم، ولكن دائمًا ما نتفق أن استمرار استخدامه كجزء من رحلة العلاج للمريض لا يثير القلق، حتى مع أن أدوية السمنة تجعل هذا المقياس أكثر أهمية. نستطيع القول إن مؤشر كتلة الجسم لا يمثل مشكلة، طالما أن الأطباء يأخذون في الاعتبار عوامل أخرى عند تشخيص السمنة أو وصف الأدوية لعلاجها. إذا ذهبت إلى الطبيب بقصد تناول دواء للسمنة، فيجب أن تخضع لتقييم شامل يشمل مقاييس مثل نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول وتكوين الجسم التي تتجاوز مؤشر كتلة الجسم بكثير.
وفي غضون 200 عام أخرى، من المؤكد أن مؤشر كتلة الجسم سوف يحل محله شيء آخر. إن لم يكن قبل ذلك بكثير. هناك جهود كبيرة جارية الآن لوضع معايير بيولوجية صارمة للسمنة؛ الهدف هو القضاء على التعريفات القائمة على مؤشر كتلة الجسم، وإلى أن يحدث ذلك، فإننا عالقون في مؤشر كتلة الجسم، والفوضى التي أحدثها.

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