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الإخوان شمولية لا تقبل المعارضة

12/10/2023 11:20:36 PM
(MENAFN- Al Watan) بات واضحًا أنَّ جماعة الإخوان حزب سياسي، ذو أيدلوجيا شمولية، فهي تسعى للسيطرة على جميع مفاصل الحياة، التعليم، الصحة، المرافق العامة، وغيرها، ولا تقتصر على الجانب السياسي، لتوظف كل هذا لخدمة مشروعها، وفي سبيل هذا تحرص على اختراق المؤسسات الدينية، من تعليم، ومساجد، وجمعيات خيرية، وهي تستعين بالتقنية لا إيمانًا منها بالتحديث، إنما بالنظر إليها كسلاح لنشر دعايتها ومواجهة خصومها، فهي تصنّف على أنها جماعة (كوارث) أي تنتظر كارثة، وأزمة، لتنشط، فلا يمكنها أن تعمل في مجتمع مستقر، تنافس فيه عقولًا ومواهب، لأنَّ ضعف بنائها الفكري، يستدعي منها الحاجة إلى كارثة تخوّف الناس، لتتعطّل عقولهم النقدية، فيقعوا فريسة لها.
كانت آخر هذه الأحداث الحرب على غزة، التي نشطت فيها كوادر الجماعة في مختلف وسائل التواصل، وكان واضحًا للمراقب أنَّ الجماعة لا تقبل تقييمًا لأفعالها أبدًا، حتى إنَّ المراقبين للحال في فلسطين إن أظهروا موقفًا نقديًا من سياسة الحركة المتفرِّعة على الإخوان، وأعني: حماس، انهالت عليهم التهم من كل حدب وصوب، بأنَّ ما يحدث لا يخضع لأيِّ تقييم سياسي، وصاروا يمتحنون الناس في مواقفهم، فإنْ لم يصرّح كما أرادوا منه اتهموه بالردة، والخيانة، وموالاة الصهيونية! ولم يتوقف بهم الحال في السعي لتسجيل نقاط مزايدة على من يرفض أفكار الإخوان وتنظيراتهم، حتى امتد إلى شتم كل غَزِّي يشتكي مما آلت إليه الأمور، فلا بد أن يخرج من تحت الردم يهتف لهم، وإلا انهالوا عليه بألوان التهم، وهم آمنون متنعمون.
لقد كشفت الأزمة الأخيرة عمن يتصيّدون الفرصة، وكانوا من قبلُ يجمّعون الناس حولهم، في مواضيع بعيدة عن السياسة، تقيّة من الدول، حتى إذا سمعوا بأخبار المنكوبين، انقضّوا باللمز والهمز حصرًا في الدول العربية، ومن لم يستعمل المعاريض منهم صرّح بالتحريض على هذه الدول، وعلى رأسها السعودية، رغم الجهود الجبّارة التي بذلتها السعودية في مختلف الميادين، سواء في إرسال المساعدات الإنسانية، أو مواقفها السياسية الحازمة التي ترفض استمرار هذه الحرب، إلى دعوة ولي العهد حفظه الله بوقف إرسال السلاح إلى إسرائيل.
ويحق لكل امرئ أن يتساءل عن شكل الحكم الذي يمكن أن يحققه الإخوان، إنه ذلك الذي يدان فيه الناس لأدنى مخالفة لهم، وفق النظام الذي يدعون إليه، شمولي يخترق كل تفاصيل الحياة بقبضة حديدية، باستعداد تام لإراقة الدماء، وسط تبرير جاهز من متطرفيهم، الذين لا يبخلون في توزيع أصناف التهم، بصيغة دينية، من الزندقة إلى الردة، في أمور لا يظهر بتاتًا أنهم يستوعبون مجراها، ولا يفهمون تعقيداتها.
لقد أظهرت الأحداث الأخيرة أنَّ الإخوان قد جهّزوا لكل خطوة تبريرهم المسبق، فإن نجحوا قالوا هذا يعود إلى عمق رؤيتنا، وإن تحطمّوا ودمّروا معهم شعبًا صاروا يستدلون بأنَّ يحيى بن زكريا قُتل، وأصحاب الأخدود قد حرقوا، والويل لمن قال لهم راجعوا أخطاءكم، فهو عميل ثبتت بحقّه أشنع التهم، ويستحق الحساب الشديد، لقد تأسست جماعة الإخوان في زمن الأنظمة الشمولية، موسوليني، وهتلر، وستالين، وسعى البنّا إلى السيطرة الشاملة على أعضاء الجماعة، الذين حوّلهم إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، وهو المتفرّد في قراراته دونهم، فلا مجال للنقاش في أيِّ أمر قطعه.
وعلى خطى الأنظمة الشمولية، يصدّر الإخوان كلَّ أزمة داخلية تعصف بهم، وتدعوهم إلى مراجعة أخطائهم إلى اتهامات خارجية، ومن هنا كان رموزهم مهووسون بنظرية المؤامرة، حتى لا يعترفوا مرّة بفشل سياساتهم، فيقولون إنهم تعرّضوا لمؤامرة كبرى، شملت العالم الغربي والشرقي ومختلف الأنظمة التي مرّت على وجه الأرض، ووفق هذه الطريقة يسعون لاستغلال الأحداث في فلسطين، فتحدّث وضاح خنفر عن ضرورة طوفان في الدول العربية! ويسايره محمد العوضي، باتهام الدول العربية -وهو يقيم في واحدة منها- بالخيانة والعمالة، فكانوا يسعون إلى جعل غيرهم في موضع الدفاع عن نفسه، في حين أنهم هم أنفسهم في موضع الاتهام، فمن تركيا التي لم تتوقف علاقاتها مع إسرائيل، بل غمرت الأسواق الإسرائيلية بمختلف الصادرات التي يحتاجونها، كانوا يتهمون الدول العربية، ورغم فشلهم المتكرر طيلة قرن، عبر مغامرات انحصرت نتائجها بكوارث سياسية إلا أنهم لم يفشلوا مرة في إعادة التصريح بطموحاتهم الشمولية، ورفضهم لأي معارضة لهم، وهم الذين يتغنون بالديمقراطية وحرية الرأي.

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