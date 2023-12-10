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عصر ما بعد حوكمة الشركات

12/10/2023 11:20:36 PM
(MENAFN- Al Watan) في المشهد الديناميكي لحوكمة الشركات، تتطور الشركات الكبرى باستمرار لمواجهة تحديات عالم سريع التغير. وبينما نمضي قدماً، يطرح السؤال التالي: ماذا بعد ممارسات الحوكمة الحالية لهؤلاء العمالقة؟ ويعد المستقبل بتطورات مثيرة تمتد إلى ما هو أبعد من الهياكل التقليدية، فتحتضن الإبداع، والشفافية، والمسؤولية الاجتماعية.
وتتضمن الحدود التالية للشركات الكبرى التكامل السلس للتكنولوجيا في ممارسات الحوكمة. من المتوقع أن تحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) وتقنيات blockchain، على وجه الخصوص، ثورة في كيفية اتخاذ القرارات، وتسجيل المعاملات، والحفاظ على الشفافية. يمكن للعقود الذكية على منصات blockchain أتمتة وتنفيذ الاتفاقيات التعاقدية، مما يقلل من مخاطر الاحتيال ويعزز المساءلة.
المرحلة التالية هي الحوكمة التي تتمحور حول أصحاب المصلحة، ففي حين أن قيمة المساهمين كانت تقليديا هي محور التركيز الأساسي، فإن مستقبل حوكمة الشركات سيعطي الأولوية بشكل متزايد لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة. من الموظفين والعملاء إلى المجتمعات المحلية والبيئة، يتوقع من الشركات أن تأخذ في الاعتبار تأثير قراراتها في جميع أصحاب المصلحة. ويتوافق هذا التحول نحو الحوكمة التي تركز على أصحاب المصلحة مع الوعي المجتمعي المتزايد بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وممارسات الأعمال المستدامة.
اليوم ينبغي لنا التركيز على الذكاء الاصطناعي الأخلاقي وإدارة البيانات، مع استمرار الشركات في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في عمليات صنع القرار، حيث أصبحت الاعتبارات الأخلاقية والاستخدام المسؤول للبيانات ذات أهمية قصوى. ستحتاج ممارسات الحوكمة المستقبلية إلى معالجة الآثار الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، وضمان أن تكون الخوارزميات عادلة وغير متحيزة وشفافة، لهذا ستكون أطر إدارة البيانات القوية ضرورية لحماية الخصوصية والحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة.
وقد تفسح هياكل الإدارة الهرمية التقليدية المجال لنماذج أكثر مرونة وتكيفا. ستحتاج الشركات إلى التنقل في بيئة أعمال متزايدة التعقيد بخفة الحركة، والاستجابة بسرعة لظروف السوق المتغيرة، والتقدم التكنولوجي، والأزمات العالمية. وقد يشمل ذلك تبني مفاهيم مثل الهولاكراسية، حيث يتم توزيع عملية صنع القرار وسلاسة، مما يسمح بالابتكار والتكيف السريع.
وامتدادا لما سبق أصبحت المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) جزءا لا يتجزأ من حوكمة الشركات. وفي المستقبل، لن تحتاج الشركات إلى اعتماد ممارسات مستدامة فحسب، بل ستحتاج أيضا إلى قياس أدائها البيئي والاجتماعي والمؤسسي والإبلاغ عنه للجهات المختصة، وسوف يطالب المستثمرون والمستهلكون والهيئات التنظيمية بمقاييس شفافة توضح التزام الشركة بالحفاظ على البيئة، والمسؤولية الاجتماعية، والحوكمة الأخلاقية.
بينما تتنقل الشركات في هذه التضاريس المتطورة، فإن الشركات التي تتبنى التطورات وتدمجها بشكل استباقي لن تزدهر في عالم سريع التغير فحسب، بل ستسهم في بيئة أعمال عالمية أكثر استدامة ومسؤولية، وتمتد هذه المراحل التي ذكرت للحكومات أيضا وتنعكس على استراتيجياتها. وتعد المرحلة المقبلة بأن تكون تحويلية، وأن تشكل مستقبل كيفية إدارة الشركات الكبرى وتصور العالم لها.

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