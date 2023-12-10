عصر ما بعد حوكمة الشركات

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- Al Watan) في المشهد الديناميكي لحوكمة الشركات، تتطور الشركات الكبرى باستمرار لمواجهة تحديات عالم سريع التغير. وبينما نمضي قدماً، يطرح السؤال التالي: ماذا بعد ممارسات الحوكمة الحالية لهؤلاء العمالقة؟ ويعد المستقبل بتطورات مثيرة تمتد إلى ما هو أبعد من الهياكل التقليدية، فتحتضن الإبداع، والشفافية، والمسؤولية الاجتماعية.
وتتضمن الحدود التالية للشركات الكبرى التكامل السلس للتكنولوجيا في ممارسات الحوكمة. من المتوقع أن تحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) وتقنيات blockchain، على وجه الخصوص، ثورة في كيفية اتخاذ القرارات، وتسجيل المعاملات، والحفاظ على الشفافية. يمكن للعقود الذكية على منصات blockchain أتمتة وتنفيذ الاتفاقيات التعاقدية، مما يقلل من مخاطر الاحتيال ويعزز المساءلة.
المرحلة التالية هي الحوكمة التي تتمحور حول أصحاب المصلحة، ففي حين أن قيمة المساهمين كانت تقليديا هي محور التركيز الأساسي، فإن مستقبل حوكمة الشركات سيعطي الأولوية بشكل متزايد لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة. من الموظفين والعملاء إلى المجتمعات المحلية والبيئة، يتوقع من الشركات أن تأخذ في الاعتبار تأثير قراراتها في جميع أصحاب المصلحة. ويتوافق هذا التحول نحو الحوكمة التي تركز على أصحاب المصلحة مع الوعي المجتمعي المتزايد بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وممارسات الأعمال المستدامة.
اليوم ينبغي لنا التركيز على الذكاء الاصطناعي الأخلاقي وإدارة البيانات، مع استمرار الشركات في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في عمليات صنع القرار، حيث أصبحت الاعتبارات الأخلاقية والاستخدام المسؤول للبيانات ذات أهمية قصوى. ستحتاج ممارسات الحوكمة المستقبلية إلى معالجة الآثار الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، وضمان أن تكون الخوارزميات عادلة وغير متحيزة وشفافة، لهذا ستكون أطر إدارة البيانات القوية ضرورية لحماية الخصوصية والحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة.
وقد تفسح هياكل الإدارة الهرمية التقليدية المجال لنماذج أكثر مرونة وتكيفا. ستحتاج الشركات إلى التنقل في بيئة أعمال متزايدة التعقيد بخفة الحركة، والاستجابة بسرعة لظروف السوق المتغيرة، والتقدم التكنولوجي، والأزمات العالمية. وقد يشمل ذلك تبني مفاهيم مثل الهولاكراسية، حيث يتم توزيع عملية صنع القرار وسلاسة، مما يسمح بالابتكار والتكيف السريع.
وامتدادا لما سبق أصبحت المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) جزءا لا يتجزأ من حوكمة الشركات. وفي المستقبل، لن تحتاج الشركات إلى اعتماد ممارسات مستدامة فحسب، بل ستحتاج أيضا إلى قياس أدائها البيئي والاجتماعي والمؤسسي والإبلاغ عنه للجهات المختصة، وسوف يطالب المستثمرون والمستهلكون والهيئات التنظيمية بمقاييس شفافة توضح التزام الشركة بالحفاظ على البيئة، والمسؤولية الاجتماعية، والحوكمة الأخلاقية.
بينما تتنقل الشركات في هذه التضاريس المتطورة، فإن الشركات التي تتبنى التطورات وتدمجها بشكل استباقي لن تزدهر في عالم سريع التغير فحسب، بل ستسهم في بيئة أعمال عالمية أكثر استدامة ومسؤولية، وتمتد هذه المراحل التي ذكرت للحكومات أيضا وتنعكس على استراتيجياتها. وتعد المرحلة المقبلة بأن تكون تحويلية، وأن تشكل مستقبل كيفية إدارة الشركات الكبرى وتصور العالم لها.
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