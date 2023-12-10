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هل من أمن لإسرائيل بوجود شعب في فلسطين

12/10/2023 11:20:36 PM
(MENAFN- Al Watan) مرة أخرى، كما هي الحال مع أي ((فيتو)) أمريكي (أو روسي في مناسبات أخرى)، يعني ((الفيتو الأمريكي)) ضد قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة أن الإدارة الأمريكية تؤكد دعمها استمرار الحرب، لأنها حربها مقدار ما هي حرب إسرائيل، وتطالب في المقابل بمواصلة القصف والقتل والتدمير بذريعة البحث عن قادة ((حماس)) وبنيتها العسكرية، وبمواصلة تشريد فلسطينيي غزة وحرمانهم من معالجة جرحاهم ورفع مفقوديهم من تحت الأنقاض، فضلاً عن تجويعهم وتعطيشهم وتركهم بلا مأوى، للضغط على ((حماس)) كي تطلق الرهائن وتسلم سلاحها وتستسلم لقوات الاحتلال، تأييداً لحق الاحتلال في الدفاع عن احتلاله، وربما أيضاً كي يبادر قادة ((حماس)) ومقاتلوها إلى ((تعرية)) أجسادهم كي يستمتع العدو بإذلالهم والتقاط ((صورة النصر)) التي يتلهف لها...
هذه هي ((القيم الحضارية)) التي تدافع الولايات المتحدة عنها الآن: إرهاب فوق الإرهاب لدحر الإرهاب، من دون التفطن إلى أن ما يجري وصفة مستقبلية لتوالد الإرهاب. نصائح جو بايدن لقادة مجلس الحرب الإسرائيلي بألا ينجروا إلى ((الانتقام)) وألا يرتكبوا أخطاء أمريكا في العراق وأفغانستان كانت، في لحظتها، نوعاً من الطوباوية الساذجة، وأصبحت لدى تطبيقها على الأرض أقرب إلى توصية بالذهاب أبعد وأبشع من تلك الأخطاء. ولم تشكل الـ200 طائرة أسلحة سوى مباركة للتوحش الإسرائيلي حتى بعدما تجاوز ((الأخطاء))، كما أن الطلب من الكونغرس الموافقة على ((بيع)) 45 ألف قذيفة لدبابات ((ميركافا)) كان ((تصحيحاً)) لخطأ الربط بين مساعدات (مرفوضة) لأوكرانيا بمساعدات (مؤكدة) لإسرائيل، مقدار ما كان إصراراً بايدنياً على هزيمة ((حماس)) و((انتصار)) إسرائيل.
لم يعد التضارب والتقلب والتذبذب في المواقف الأمريكية ثغراً يشير إليها المتخصصون، بل سمات نافرة أمام الرأي العام العالمي. فما يقوله الرئيس غير ما يعلنه أنطوني بلينكن، وما يدلي به جيك سوليفان غير ما يتلفظ به جون كيربي، لكنهم جميعاً ملتزمون ((صهيونية)) الرئيس ونائبته، أما ما يعلنونه فأضحى تمرينات على الوضوح المموه والغموض المفتعل لكن دائماً على النفاق الهادف، على رغم إدراك الإدارة بأن كل ذلك ما عاد ينطلي على الرأي العام الأمريكي بمن فيه من رافضين لهذا القتل العاري للمدنيين الفلسطينيين حتى لو كانوا من المؤيدين تقليدياً لإسرائيل، فكيف يقنع رأياً عاماً دولياً وبخاصة عربياً وإسلامياً. لكن الإدارة تعول على عجز العرب وانسحابهم من قضيتهم ((المركزية)) (رضوخاً لضغوط وابتزازات مستمرة من واشنطن)، كما تعول على أن الغاضبين حول العالم بدأوا يعتادون على المشاهد المأسوية الآتية من غزة وسينسونها مع انتهاء الحرب، فيما يأمل رئيسها بأن يعوض ما يخسره من شعبية حالياً حينما يجد الناخب الأمريكي نفسه أمام خيار بين السيئ والأسوأ، بين بايدن ودونالد ترمب.
لكن متى تنتهي الحرب؟ يستمر التلاعب بالمواعيد. إسرائيل تريد مدى زمنياً مفتوحاً، فإذا سربت واشنطن أن المهلة ((أسابيع)) أو ((شهراً)) ينتهي آخر السنة يقول قادة الحرب إنهم يحتاجون إلى شهرين أو أكثر، وأخيراً قالت واشنطن إنها لم تحدد أي مهلة. أما بالنسبة إلى العالم فباتت ساعات غزة وأيامها تقاس بمئات الضحايا المدنيين ومئات المساكن المدمرة ومئات شاحنات المساعدات غير المسموح بها إسرائيلياً، وإلى ذلك يضيف الغزيون مساحة أن الأرض التي يعيشون عليها لا تنفك تتقلص وتضيق بهم. هنا تتظاهر واشنطن بأنها تحاول ((يومياً)) معالجة مسألة استهداف المدنيين، إلا أنها لم تقل في أي يوم أن إسرائيل تنقض تعهداتها ولا تمتثل لمطالبها، إذا كان كل ذلك صحيحاً أصلاً. الصحيح أن الطرفين، الإسرائيلي كما الأمريكي، ملتزمان الذهاب بالحرب إلى أقصاها، أي إلى غزو كل قطاع غزة، والقتال من بيت إلى بيت ومن شارع إلى شارع، وصولاً إلى ما يسميانه ((القضاء على حماس)).
وماذا عن الرهائن مع احتدام القتال والإعلان عن قنابل اختراقية متطورة قدمتها أمريكا لدعم الحرب وتسريعها؟ على رغم ((الأولوية)) التي تعطيها واشنطن وإسرائيل علناً لهذا الملف، فإنهما تتحسبان ضمناً لإمكان خسارتهم، بدليل الإصرار على تحريرهم بعمليات خاصة ولو بالمجازفة بقتلهم، كما حصل فعلاً. لذا يطالب ذوو الرهائن الإسرائيليين في تظاهراتهم باستئناف المفاوضات لإعادة أبنائهم ((أحياء الآن))، ولا يمانعون أن يكون الثمن وقفاً مؤقتاً ((لإطلاق النار أو إطلاق جميع الأسرى الفلسطينيين، أو المساومة بإدخال مزيد من الوقود إلى غزة مقابل الرهائن. غير أن المجلس الحربي يرفض)) تصفير السجون ((الإسرائيلية ليتمكن من مواصلة ابتزاز الفلسطينيين، حتى إنه يكاد يضاعف الأسرى الـ5 آلاف الذين كانوا موجودين قبل 07/10/23 بعدما رفع عدد المعتقلين الجدد في الضفة إلى 3700 عدا الذين أخذوا أخيراً من غزة.
لا تجهل الإدارة الأمريكية أن الهدف الإسرائيلي الآخر غير المعلن للحرب هو اقتلاع سكان قطاع غزة وتهجيرهم، وهو ينفذ بالتدمير والتقتيل منذ اللحظة الأولى ولا يزال مستمراً على وقع إعلانات واشنطن أنها لا تزال تتوقع من إسرائيل مزيداً من)) الجهود ((لتجنب استهداف المدنيين. وسيبقى تاريخياً ذلك المؤتمر الصحافي لجيك سوليفان (04/11/23)، إذ كرر فيه أن محادثات يومية تجرى في شأن)) حماية المدنيين((، ومما قال إن إسرائيل)) تعهدت الطلب من السكان إخلاء مناطق ستقوم فيها بعمليات عسكرية في جنوب غزة وستحدد مناطق لن يتم استهدافها ويمكنهم اللجوء إليها، على أن تبلغهم لاحقاً بإمكان العودة إلى منازلهم بعد انتهاء العمليات...((. يصعب الاعتقاد أنه هو نفسه يصدق ما يقوله، خصوصاً أنه تهرب مراراً من تأكيد أو نفي ما إذا كانت تلتزم فعلاً هذه التعهدات، إذ)) لم يجر تقويم أدائها بعد((، وإذا جرى فلن تعلن نتيجته، من ثم فإن حقيقة الموقف الأمريكي ظهرت في)) الفيتو((، وهو كان رسالة واضحة إلى العالم بأن)) وقفاً لإطلاق النار(( ليس من شأن مجلس الأمن، وإنما هو قرار تتخذه واشنطن بالتوافق مع إسرائيل.
أشارت تقارير الوكالات الأممية إلى أن القصف الإسرائيلي يدفع الغزيين جنوباً إلى الحدود المصرية. من ثم فإن التهجير، الذي تؤكد واشنطن أنها ترفضه، لا يزال على جدول الأعمال الإسرائيلي، بدليل إنذارات لسكان مناطق عدة في الضفة الغربية بإخلائها. إذا لم تكن واشنطن مؤيدة لهذا المشروع فكيف يمكنها والحال هذه أن تقاومه، وكيف يمكن أن تقنع)) الشركاء ((العرب بالتعاون مع خططها لغزة بعد الحرب إذا كانت متفهمة/ متفقة مع حليفها الإستراتيجي على استحالة ضمان أمنه طالما أن هناك شعباً فلسطينياً في فلسطين.
* ينشر تزامناً مع موقع ((النهار العربي))

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