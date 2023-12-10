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13 ألف قضية اعتداء عالجها الصلح الجنائي

12/10/2023 11:20:36 PM
(MENAFN- Al Watan) عالجت وحدات الصلح الجنائي 13408 قضايا، شملت الاعتداء على الأشخاص والآداب العامة والأموال وقضايا الأسرة والأحداث وقضايا أخرى، بمعدل 1118 في الشهر.
الأسرة والأحداث
جاءت عدد قضايا الأسرة والأحداث الأعلى بـ8329 قضية، تلتها قضايا الاعتداء على الأشخاص بـ3289 قضية ثم قضايا الآداب العامة (917 قضية)، ثم قضايا الاعتداء على الأموال (521 قضية)، وأخرى بلغت 352 قضية.
وحدات الصلح الجنائي
ترتبط وحدات الصلح الجنائي بالنائب العام، وتتولى العديد من المهام والاختصاصات أبرزها الإشراف على مكاتب وحدات الصلح الجنائي في المملكة وعددها 63 وحدة، ودراسة القضايا المحالة من النيابات المختلفة داخل مناطق ومحافظات المملكة، وعقد جلسات الصلح بين أطراف الدعوى، وحفظ حقوق المتضرر، توثيق الصلح بين الأطراف وتعذره، تقديم خدمات التوعية الاجتماعية والحقوقية والشرعية للأطراف، التعاون مع الجهات في المؤسسات الحكومية والاجتماعية عمل داخل النيابات.
آثار الدعاوى
للعدالة الجنائية التصالحية دور فعال في مواجهة الآثار التي تخلفها الدعوى الجنائية التقليدية في حماية وتعزيز دور الأسرة كنواة أساسية للمجتمع، ولا يقتصر دورها على ذلك، بل ساهمت بدورها في تخفيف العبء عن القضاء بعدم إثقال كاهل المحاكم والأجهزة القضائية بقضايا من الممكن أن تنهى صلحًا قبل أن تصل للقضاء.
وتقدم المملكة نموذجًا مشرفًا في تطبيق العدالة الجنائية التصالحية سعيًا منها لحفظ المجتمع واستقراره بإيجاد السبل الكفيلة بحل النزاعات الأسرية بعيدًا عن أروقة النيابة العامة والمحاكم إذ تم إصدار قرار في عام 2018 يقضي بإنشاء وحدات الصلح الجنائي، والتي بلغت حاليًا 63 وحدة، شملت مناطق المملكة ومحافظاتها يعمل بها 173 مختصًا من أعضاء النيابة العامة ومختصين، ومختصات في العلوم الاجتماعية والنفسية، والذين تم تدربيهم وتهيئتهم على مباشرة إجراءات الصلح الجزائي في الدعاوى داخل نطاق الأسرة أو ما يجمع أطرافها من علاقة اجتماعية.
وعالجت وحدات الصلح الجنائي منذ إنشائها أكثر من 48 ألف قضية، عبر جلسات اجتماعية ونفسية حضورية، وعن بعد، فقد انبثق هذا المشروع بدعم من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد من رؤية مفادها إصلاح مجتمعي يقدم بطريقة مهنية للمستفيدين بما يكفل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمساعدة في حل الخلافات، وإمكانية إصلاح الضرر الناتج عن الجريمة وإعادة تأهيل مرتكبها، ومساعدته على الاندماج في المجتمع، وقبل ذلك حماية حقوق المجني عليه والضمانات المقررة لذلك.
ولا يقتصر الصلح في المملكة على الصلح الجزائي، بل امتد إلى محاكم الأحوال الشخصية، من خلال تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع في قضايا الأحوال الشخصية، وأثمرت هذه التجارب وانعكست بشكل إيجابي على المجتمع.

MENAFN10122023000089011017ID1107567579

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