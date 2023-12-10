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التراخيص الإنشائية بلا جنسية

12/10/2023 11:20:36 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وضع لائحة تنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية تعفي التراخيص ((الإنشائية)) من الجنسية، خلافا للتجارية التي يشترط فيها الجنسية السعودية، داعية إلى تقديم شهادة عدم ممانعة معتمدة من الوزارة لمشاريع الإسكان التابعة لها في حال عدم وجود مخطط تنظيمي معتمد، والتعاقد مع مكتب هندسي بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص.
جودة الخدمات
جاء ذلك في مشروع الهيئة الذي طرحته للعموم عبر منصة ((استطلاع))، لرفع جودة الخدمات المقدمة، واستمرارًا للجهود المبذولة من أجل تسهيل بدء الأعمال للمستفيدين، حيث تم العمل على تطويرالتراخيص البلدية، بما يسهم في توضيح الاجراءات، ومواءمتها مع متطلبات الفترة الحالية.
وأكدت الوزارة أن صلاحية تراخيص إنشاء المباني ثلاث سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إصدارها، وتكون صلاحية باقي أنواع التراخيص الإنشائية سنة ميلادية، ويكون تجديد التراخيص الإنشائية لسنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة.
تعليمات واشتراطات
أشارت الوزارة إلى إيقاف الترخيص الإنشائي إذا صدر مخالفا للنظام أو اللائحة أو التعليمات والاشتراطات ذات العلاقة، وإذا خالف صاحب الترخيص ما رُخص له نظاما، بالإضافة إلى حال طلب صاحب الترخيص ذلك، فيسمح له لمرة واحدة، وتكون مدة الإيقاف مضافة على مدة الترخيص، بحيث لا تتجاوز مدة الإيقاف سنة واحدة، فضلا عن إذا اقتضت الحاجة لأسباب تراها الأمانة/البلدية تؤثر على السلامة ((الصحية والعمرانية والاقتصادية))، فيتم الرفع لأمين البلدية من أجل البت فيها.
اشتراطات لطالب التصريح
أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا أو اعتباريا
وجود وثيقة انتفاع
الموقع على أرض ضمن مخطط تنظيمي معتمد
صدور قرار مساحي للموقع.
شهادة عدم ممانعة معتمدة من الوزارة
موافقة الدفاع المدني
التعاقد مع مكتب هندسي
سداد الرسوم البلدية والغرامات إن وجدت

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