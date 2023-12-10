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الزعيم يستعيد نجمه المخضرم

12/10/2023 11:20:36 PM
(MENAFN- Al Watan) استعاد الهلال، نجم دفاعه المخضرم، ياسر الشهراني قبل مواجهة التعاون، اليوم، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين، بعد تعافيه من الإصابة، إذ شارك الشهراني في التدريبات الجماعية، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي، وتبقى مسألة مشاركته في اللقاء من عدمها بيد المدرب البرتغالي خورخي خيسوس.
وغاب الشهراني عن الزعيم خلال المباريات الخمس الأخيرة، إذ كانت آخر مبارياته أمام التعاون في الجولة الـ13 لدوري روشن السعودي للمحترفين في الـ10 من نوفمبر الماضي.
ويعتبر ياسر الشهراني أحد العناصر الأساسية في صفوف الهلال، إذ شارك في 18 مباراة بكل البطولات منذ بداية الموسم الجاري.

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