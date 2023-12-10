الزعيم يستعيد نجمه المخضرم

(MENAFN
- Al Watan) استعاد الهلال، نجم دفاعه المخضرم، ياسر الشهراني قبل مواجهة التعاون، اليوم، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين، بعد تعافيه من الإصابة، إذ شارك الشهراني في التدريبات الجماعية، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي، وتبقى مسألة مشاركته في اللقاء من عدمها بيد المدرب البرتغالي خورخي خيسوس.
وغاب الشهراني عن الزعيم خلال المباريات الخمس الأخيرة، إذ كانت آخر مبارياته أمام التعاون في الجولة الـ13 لدوري روشن السعودي للمحترفين في الـ10 من نوفمبر الماضي.
ويعتبر ياسر الشهراني أحد العناصر الأساسية في صفوف الهلال، إذ شارك في 18 مباراة بكل البطولات منذ بداية الموسم الجاري.
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