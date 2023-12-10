3 وديات للصقور قبل الآسيوية

(MENAFN
- Al Watan) يخوض المنتخب السعودي معسكرًا إعداديًا، تتخلله 3 مباريات تجريبية، قبل انطلاق كأس أمم آسيا، المقررة في قطر مطلع العام المقبل.
ووفقًا لمصادر فإن الأخضر يستهدف من المعسكر الذي ينطلق في يناير تجهيز كتيبة مانشيني لمنافسات المجموعة السادسة، التي تجمعه بمنتخبات عُمان، وقرغيزستان، وتايلاند، على الترتيب.
وتنطلق كأس أمم آسيا، التي تشهد مشاركة 24 منتخبًا وُزِّعت على 6 مجموعات، في الـ12 من يناير، وتمتدُّ إلى الـ10 من فبراير المقبلين.
وسيعلن في وقت لاحق تفاصيل معسكر المنتخب ومبارياته التجريبية.
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