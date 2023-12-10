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3 وديات للصقور قبل الآسيوية

12/10/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Al Watan) يخوض المنتخب السعودي معسكرًا إعداديًا، تتخلله 3 مباريات تجريبية، قبل انطلاق كأس أمم آسيا، المقررة في قطر مطلع العام المقبل.
ووفقًا لمصادر فإن الأخضر يستهدف من المعسكر الذي ينطلق في يناير تجهيز كتيبة مانشيني لمنافسات المجموعة السادسة، التي تجمعه بمنتخبات عُمان، وقرغيزستان، وتايلاند، على الترتيب.
وتنطلق كأس أمم آسيا، التي تشهد مشاركة 24 منتخبًا وُزِّعت على 6 مجموعات، في الـ12 من يناير، وتمتدُّ إلى الـ10 من فبراير المقبلين.
وسيعلن في وقت لاحق تفاصيل معسكر المنتخب ومبارياته التجريبية.

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