3 سفراء لحامل اللقب الغائب

(MENAFN
- Al Watan) يواصل الاتحاد تحضيراته لافتتاح مشواره في كأس العالم للأندية، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، غدا، فيما بات ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية جاهزا لاستقبال مواجهة ليون المكسيكي واوراوا ريد دياموندز الياباني الجمعة المقبل، في ربع نهائي المونديال، وفي الوقت الذي يغيب عنه صاحب الرقم القياسي للتتويج بلقب البطولة ريال مدريد الإسباني فإن 3 لاعبين سبق لهم وأن توجوا بلقب المونديال مع الميرينجي.
حمدالله جاهز
كثف ممثل الكرة السعودية في المونديال، الاتحاد تحضيراته لمواجهة الافتتاح، غدا، أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، من خلال حصة تدريبية تحت إشراف المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.
وشارك فيها المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي لم يشارك في مران أول من أمس بطلب من جاياردو، الذي وجه اللاعب المغربي بعدم المشاركة في المران الجماعي والاكتفاء بأداء تدريبات استشفائية، وبينت مصادر أن حمدالله لا يعاني من إصابة وشارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.
الرود شو
يحتضن كورنيش جدة أكبر فعالية لكأس العالم للاندية تحت مسمى (الرود شو) وتعتبر الفعالية خاصة بكل ما يتعلق بالبطولة من فرق مشاركة، واستقبال لجميع السياح من الدول الخارجية التي ستزور جدة خلال فترة إقامة المونديال.
وسيتم إحضار نسخة من كأس البطولة لمنح الجماهير فرصة التقاط الصور مع الكأس.
تطوير كبير
كشف وكيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة، ثامر باسنبل، عن حجم التجهيزات التي أنجزت بمدينة الأمير عبدالله الفيصل قبل انطلاق كأس العالم للأندية.
وأشار إلى تطوير مدخل اللاعبين في الاستاد ونقل دكة البدلاء وخفضها عن مستوى الملعب حتى لا تسبب إعاقة لرؤية الجماهير، كما تم تحسين المظهر العام الخاص بالملعب والمسطح الأخضر وتغيير المضمار وتغييره بالعشب الصناعي المطابق لمواصفات الفيفا.
وأكد على تطوير نظام كاميرات المراقبة وتحسين البنية التحتية الرقمية لتحسين عمل الإعلاميين، وكذلك قيام الجهات الأمنية بأدوارها، كما تم تبديل مقاعد الاستاد إلى أفضل النوعيات.
3 سفراء
تشهد النسخة المقبلة لمونديال الأندية، غياب ريال مدريد، أكثر من حمل اللقب 5 مرات، بعد أن ودع دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي من نصف النهائي أمام مانشستر سيتي.
ورغم ذلك، ستشهد البطولة وجود 3 ممثلين لريال مدريد في المونديال، سبق لهم التتويج باللقب مع الميرينجي وهم: قائد الاتحاد السعودي، الفرنسي كريم بنزيما أحد نجوم الملكي منذ 2009 وحتى الموسم الماضي، وسبق أن توج بنزيما بلقب كأس العالم للأندية 5 مرات، في نسخ 2014، 2016، 2017، 2018، 2022.
أما ثاني سفراء الملكي في المونديال فإنه البرازيلي مارسيلو، الذي سيشارك مع فلومنينسي البرازيلي، وكان مارسيلو أحد قادة ريال مدريد، ولعب بألوان الميرنجي منذ 2007، كما أنه كان قائد الفريق قبل الرحيل صيف 2022.
وسبق أن توج مارسيلو بلقب كأس العالم للأندية 4 مرات، في نسخ 2014، 2016، 2017، 2018.
وثالث النجوم الذين سبق لهم أن ارتدوا قميص الملكي وتوج معه باللقب فإنه لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الكرواتي ماتيو كوفاسيتش الذي مثل الريال لمدة 3 مواسم فقط من 2015 إلى 2018، لكنه نجح خلالها أن يتوج بلقب كأس العالم للأندية 3 مرات سابقة؛ مرتان مع الملكي في نسخ 2016، 2017، ومرة مع تشيلسي الإنجليزي في نسخة 2021.
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