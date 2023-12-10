Monday, 11 December 2023 08:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 سفراء لحامل اللقب الغائب

12/10/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Al Watan) يواصل الاتحاد تحضيراته لافتتاح مشواره في كأس العالم للأندية، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، غدا، فيما بات ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية جاهزا لاستقبال مواجهة ليون المكسيكي واوراوا ريد دياموندز الياباني الجمعة المقبل، في ربع نهائي المونديال، وفي الوقت الذي يغيب عنه صاحب الرقم القياسي للتتويج بلقب البطولة ريال مدريد الإسباني فإن 3 لاعبين سبق لهم وأن توجوا بلقب المونديال مع الميرينجي.
حمدالله جاهز

كثف ممثل الكرة السعودية في المونديال، الاتحاد تحضيراته لمواجهة الافتتاح، غدا، أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، من خلال حصة تدريبية تحت إشراف المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.
وشارك فيها المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي لم يشارك في مران أول من أمس بطلب من جاياردو، الذي وجه اللاعب المغربي بعدم المشاركة في المران الجماعي والاكتفاء بأداء تدريبات استشفائية، وبينت مصادر أن حمدالله لا يعاني من إصابة وشارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.
الرود شو
يحتضن كورنيش جدة أكبر فعالية لكأس العالم للاندية تحت مسمى (الرود شو) وتعتبر الفعالية خاصة بكل ما يتعلق بالبطولة من فرق مشاركة، واستقبال لجميع السياح من الدول الخارجية التي ستزور جدة خلال فترة إقامة المونديال.
وسيتم إحضار نسخة من كأس البطولة لمنح الجماهير فرصة التقاط الصور مع الكأس.
تطوير كبير

كشف وكيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة، ثامر باسنبل، عن حجم التجهيزات التي أنجزت بمدينة الأمير عبدالله الفيصل قبل انطلاق كأس العالم للأندية.
وأشار إلى تطوير مدخل اللاعبين في الاستاد ونقل دكة البدلاء وخفضها عن مستوى الملعب حتى لا تسبب إعاقة لرؤية الجماهير، كما تم تحسين المظهر العام الخاص بالملعب والمسطح الأخضر وتغيير المضمار وتغييره بالعشب الصناعي المطابق لمواصفات الفيفا.
وأكد على تطوير نظام كاميرات المراقبة وتحسين البنية التحتية الرقمية لتحسين عمل الإعلاميين، وكذلك قيام الجهات الأمنية بأدوارها، كما تم تبديل مقاعد الاستاد إلى أفضل النوعيات.
3 سفراء

تشهد النسخة المقبلة لمونديال الأندية، غياب ريال مدريد، أكثر من حمل اللقب 5 مرات، بعد أن ودع دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي من نصف النهائي أمام مانشستر سيتي.
ورغم ذلك، ستشهد البطولة وجود 3 ممثلين لريال مدريد في المونديال، سبق لهم التتويج باللقب مع الميرينجي وهم: قائد الاتحاد السعودي، الفرنسي كريم بنزيما أحد نجوم الملكي منذ 2009 وحتى الموسم الماضي، وسبق أن توج بنزيما بلقب كأس العالم للأندية 5 مرات، في نسخ 2014، 2016، 2017، 2018، 2022.
أما ثاني سفراء الملكي في المونديال فإنه البرازيلي مارسيلو، الذي سيشارك مع فلومنينسي البرازيلي، وكان مارسيلو أحد قادة ريال مدريد، ولعب بألوان الميرنجي منذ 2007، كما أنه كان قائد الفريق قبل الرحيل صيف 2022.
وسبق أن توج مارسيلو بلقب كأس العالم للأندية 4 مرات، في نسخ 2014، 2016، 2017، 2018.
وثالث النجوم الذين سبق لهم أن ارتدوا قميص الملكي وتوج معه باللقب فإنه لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الكرواتي ماتيو كوفاسيتش الذي مثل الريال لمدة 3 مواسم فقط من 2015 إلى 2018، لكنه نجح خلالها أن يتوج بلقب كأس العالم للأندية 3 مرات سابقة؛ مرتان مع الملكي في نسخ 2016، 2017، ومرة مع تشيلسي الإنجليزي في نسخة 2021.
- حمدالله شارك بفعالية في تدريبات النمور
- تطوير كبير شهده ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل
- كورنيش جدة يستضيف فعالية الرود شو
- ريال مدريد الغائب الأكبر عن المونديال
- 3 سفراء للميرينجي يشاركون في النسخة الجديدة

MENAFN10122023000089011017ID1107567575

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث