VAR يتوقف 10 دقائق ومهاجم يحمي عرين ناديه

VAR يتوقف 10 دقائق ومهاجم يحمي عرين ناديه
التاريخ
12/10/2023 11:20:35 PM
(MENAFN
- Al Watan) واصلت البطاقة الحمراء حضورها الطاغي في دوري روشن السعودي للمحترفين، وظهرت 5 مرات خلال الجولة الـ16 للدوري، واستمرت عثرات الاتحاد، والشباب والاتفاق والفتح، وانتفض التعاون، وشارك الأهلي المتعثر في المركز الثالث، وظل الهلال وحيدا بلا خسارة، واستعاد النصر توازنه، وسجل الحزم انتصارا مهما للغاية، وحضر الحكم الأجنبي في 4 مباريات، وانقطع التواصل بين حكم مباراة الأهلي والرائد وغرفة الـVAR، مما أوقف اللقاء 10 دقائق متواصلة، ليحتسب في نهايتها 15 دقيقة كوقت بدل ضائع، واستمر قائد النصر كريستيانو رونالدو في صدارة
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