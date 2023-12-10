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VAR يتوقف 10 دقائق ومهاجم يحمي عرين ناديه

12/10/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Al Watan) واصلت البطاقة الحمراء حضورها الطاغي في دوري روشن السعودي للمحترفين، وظهرت 5 مرات خلال الجولة الـ16 للدوري، واستمرت عثرات الاتحاد، والشباب والاتفاق والفتح، وانتفض التعاون، وشارك الأهلي المتعثر في المركز الثالث، وظل الهلال وحيدا بلا خسارة، واستعاد النصر توازنه، وسجل الحزم انتصارا مهما للغاية، وحضر الحكم الأجنبي في 4 مباريات، وانقطع التواصل بين حكم مباراة الأهلي والرائد وغرفة الـVAR، مما أوقف اللقاء 10 دقائق متواصلة، ليحتسب في نهايتها 15 دقيقة كوقت بدل ضائع، واستمر قائد النصر كريستيانو رونالدو في صدارة

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