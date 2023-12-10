الليث والعالمي قمة استعادة الأمجاد

(MENAFN
- Al Watan) تدخل منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم، منعطفا حاسما ومهما، عندما تنطلق مواجهات ربع نهائي البطولة السعودية الأغلى بـ3 مباريات صعبة للغاية، فحامل اللقب الهلال يطمح إلى مواصلة رحلة دفاعه عن لقبه بلقاء التعاون، الذي يحتضنه ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، فيما ستكون موقعة الشباب والنصر، التي يشهدها ملعب نادي الشباب ، واحدة من أهم وأصعب مواجهات ربع النهائي، لا سيما وأن الفريقين ينشدان استعادة أمجادهما في البطولة إذ يغيب الليث منذ آخر تتويج له في نسخة 2014، بينما العالمي يأمل في طي سنوات الغياب، إذ كان في نسخة 1990، وفي المواجهة الثالثة يتقابل على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، أبها وضيفه الخليج، واللذان يأملان في استمرار مغامراتهما في
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