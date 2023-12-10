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الليث والعالمي قمة استعادة الأمجاد

12/10/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Al Watan) تدخل منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم، منعطفا حاسما ومهما، عندما تنطلق مواجهات ربع نهائي البطولة السعودية الأغلى بـ3 مباريات صعبة للغاية، فحامل اللقب الهلال يطمح إلى مواصلة رحلة دفاعه عن لقبه بلقاء التعاون، الذي يحتضنه ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، فيما ستكون موقعة الشباب والنصر، التي يشهدها ملعب نادي الشباب ، واحدة من أهم وأصعب مواجهات ربع النهائي، لا سيما وأن الفريقين ينشدان استعادة أمجادهما في البطولة إذ يغيب الليث منذ آخر تتويج له في نسخة 2014، بينما العالمي يأمل في طي سنوات الغياب، إذ كان في نسخة 1990، وفي المواجهة الثالثة يتقابل على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، أبها وضيفه الخليج، واللذان يأملان في استمرار مغامراتهما في

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