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الناخبون الأمريكيون يرفضون بايدن وترمب

12/10/2023 11:20:35 PM
(MENAFN- Al Watan) استبعد الخبراء الغربيون وجود بديل للترشح للرئاسة الأمريكية، حيث أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الأمريكيين لا يريدون تكرار السباق الرئاسي بين الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات 2024.
ويواصل الناخبون على الأرض وفي استطلاعات الرأي قول ((لا)) لمباراة العودة المحتملة بين الرئيسين بايدن وترمب في الانتخابات العامة نوفمبر المقبل.
ووفقا لاستطلاع أجرته جامعة مونماوث، فقد أيد فقط 32 % من جميع الناخبين ترشيح بايدن، و37 % من جميع الناخبين أيدوا ترشيح ترمب عن الحزب الجمهوري.
وقالت كارلي كوبرمان، الخبيرة الإستراتيجية الديمقراطية في استطلاعات الرأي: ((الناخبون غير راضين عن كلا المرشحين. أغلبية الناخبين في الجانبين يريدون خيارات أخرى)).
وعلى الرغم من الرغبة في البدائل، أوضحت كوبرمان: ((بقدر ما لا يريد الناس ذلك، أعتقد أنه سيكون من غير المرجح أن يحدث سيناريو آخر)).
ويبدو أن الناخبين على الأرض لا يريدون تكرار اختيارات انتخابات 2020 أيضًا.
وأضاف نيت بلاكفورد، من ويست سايد بولاية أيوا، أنه على الرغم من اعتقاده أن ترمب سيكون قادرًا على دفع البلاد إلى الأمام، لكنه يعتقد أن ترمب سيخسر الانتخابات.
بدوره، قال دانييل وينجارتن، من ولاية أيوا، إن كلا من بايدن وترمب في وضع ضعيف للترشح للرئاسة.

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